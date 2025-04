“La torretta del canottaggio sarà il simbolo di Gavirate nel mondo”

È stata inaugurata oggi, venerdì 4 aprile, sul lungolago di Gavirate la nuova torretta per giudici di gara di canottaggio, una struttura a due piani che diventerà il punto di riferimento per le competizioni remiere e un elemento iconico del paesaggio lacustre.

Galleria fotografica Inaugurazione della torretta di canottaggio a Gavirate 4 di 12

Completata in pochi mesi, dopo un lungo periodo di stop, grazie all’impegno congiunto di istituzioni e imprese locali, la torretta è pronta ad accogliere, già da questo fine settimana, circa 1500 atleti under 17, under 19 e under 23 impegnati nel Meeting Interregionale Nord.

«Nonostante le difficoltà incontrate, siamo riusciti a completare con successo i lavori. Da domani, i ragazzi potranno gareggiare sul lago e i giudici usufruire di questa nuova struttura», ha dichiarato il sindaco di Gavirate Massimo Parola, ringraziando le imprese del territorio che hanno saputo portare a termine un cantiere da tempo in stallo: «Una bella torretta che rappresenta non solo un avanzamento tecnico, ma anche un elemento attrattivo per il lungolago».

L’intervento è stato reso possibile anche grazie all’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, presieduta da Gianluca Coghetto, in carica da sei mesi e subentrato nella gestione al sindaco di Maccagno, Franco Passera. «Il nostro impegno è ascoltare le esigenze del territorio e sviluppare progetti che valorizzino l’acqua come risorsa e come opportunità. Le richieste di Gavirate andavano in questa direzione e le abbiamo sostenute con convinzione», ha spiegato Coghetto.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti anche i consiglieri regionali Emanuele Monti e Samuele Astuti, il vicepresidente della Provincia di Varese Giacomo Iametti, il presidente della federazione remiera lombarda Leonardo Binda che ha parlato di un simbolo che sarà conosciuto in tutto il mondo ovunque arrivi noti8zia dei risultati che qui vengono raggiunti. Presente anche il presidente della Canottieri Gavirate Giorgio Ongania, che ha seguito con attenzione, e non senza preoccupazioni, le fasi conclusive del cantiere. «I lavori si sono chiusi in tempo utile per il grande evento del weekend», ha commentato.

La benedizione della torretta è stata affidata al parroco Don Marco Casale.

La torretta sarà ulteriormente completata entro metà giugno, in tempo per le prossime gare, con l’installazione di un sistema di raffreddamento che ne migliorerà ulteriormente la funzionalità.