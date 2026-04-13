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Uccidere per qualche centinaio di euro e i sindaci ragazzi da tutta Italia

I fatti principali e quelli più curiosi di lunedì in poco più di 9 minuti

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I due volti di questa giornata: un 30enne ucciso a coltellate a Induno Olona per un presunto debito davanti casa e quei ragazzi venuti da tutta Italia con la fascia tricolore simbolo di impegno civile ad Albizzate. Lunedì giornata di incidenti su strade troppo trafficate mentre a Gavirate si discute per realizzare una passerella ciclopedonale sulla Sp 1 che divide la città.

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Pubblicato il 13 Aprile 2026
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