Uccidere per qualche centinaio di euro e i sindaci ragazzi da tutta Italia
I fatti principali e quelli più curiosi di lunedì in poco più di 9 minuti
I due volti di questa giornata: un 30enne ucciso a coltellate a Induno Olona per un presunto debito davanti casa e quei ragazzi venuti da tutta Italia con la fascia tricolore simbolo di impegno civile ad Albizzate. Lunedì giornata di incidenti su strade troppo trafficate mentre a Gavirate si discute per realizzare una passerella ciclopedonale sulla Sp 1 che divide la città.
Parliamo anche di elezioni a Legnano e vi invitiamo ad ascoltare Radio Materia alle 10 domani, martedì.
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