Mobilità a Gavirate, il Comitato dei cittadini al sindaco: “Interventi concreti e niente sovrappasso sulla SP1”

Una raccolta firme contro il sovrappasso sulla Provinciale 1 a Gavirate. È l’iniziativa lanciata dal Comitato di Cittadini per la Mobilità di Gavirate, costituitosi il 18 febbraio scorso con l’obiettivo di portare la voce dei residenti sul tema della sicurezza stradale e degli investimenti pubblici nel territorio. Un gruppo che si definisce apartitico e indipendente, nato per contribuire in modo costruttivo al confronto sulle scelte che riguardano la mobilità locale.

Dopo la loro costituzione, il Comitato aveva preso atto della risposta dell’amministrazione comunale: il sindaco aveva comunicato l’intenzione di realizzare la rotonda di Voltorre e la messa in sicurezza di via Monte Rosa, interventi che il Comitato giudicava positivamente, rivendicandone in parte la paternità.

Tuttavia, consultando il piano triennale delle opere e il bilancio comunale, i cittadini non hanno trovato traccia di questi progetti, né risultano stanziamenti provinciali a copertura degli stessi. Pur prendendo atto delle dichiarazioni del sindaco con fiducia, il Comitato chiede chiarezza sui tempi e sulle coperture finanziarie.

Su un punto, però, la posizione resta ferma e senza margini di mediazione: il Comitato è totalmente contrario alla realizzazione del sovrappasso sulla strada provinciale SP1. Per far pesare questa opposizione, ha lanciato una raccolta firme aperta a tutti i cittadini, che sarà consegnata al Comune di Gavirate, alla Provincia di Varese e alla Prefettura.

Le firme sono raccoglibili online all’indirizzo indicato dal Comitato: https://c.org/2XfccScbjx

«Vogliamo far sentire la voce dei cittadini sui temi della mobilità, della sicurezza e dell’efficacia degli investimenti pubblici», dichiarano i promotori, ribadendo la natura civica e costruttiva dell’iniziativa.