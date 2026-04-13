Mobilità a Gavirate, il Comitato dei cittadini al sindaco: “Interventi concreti e niente sovrappasso sulla SP1”
Lanciata la raccolta firme on line contro la realizzazione del sovrapasso nell'area del centro commerciale. Il Comitato chiede chiarezza anche su alcune opere annunciate dall'amministrazione
Una raccolta firme contro il sovrappasso sulla Provinciale 1 a Gavirate. È l’iniziativa lanciata dal Comitato di Cittadini per la Mobilità di Gavirate, costituitosi il 18 febbraio scorso con l’obiettivo di portare la voce dei residenti sul tema della sicurezza stradale e degli investimenti pubblici nel territorio. Un gruppo che si definisce apartitico e indipendente, nato per contribuire in modo costruttivo al confronto sulle scelte che riguardano la mobilità locale.
Dopo la loro costituzione, il Comitato aveva preso atto della risposta dell’amministrazione comunale: il sindaco aveva comunicato l’intenzione di realizzare la rotonda di Voltorre e la messa in sicurezza di via Monte Rosa, interventi che il Comitato giudicava positivamente, rivendicandone in parte la paternità.
Tuttavia, consultando il piano triennale delle opere e il bilancio comunale, i cittadini non hanno trovato traccia di questi progetti, né risultano stanziamenti provinciali a copertura degli stessi. Pur prendendo atto delle dichiarazioni del sindaco con fiducia, il Comitato chiede chiarezza sui tempi e sulle coperture finanziarie.
Su un punto, però, la posizione resta ferma e senza margini di mediazione: il Comitato è totalmente contrario alla realizzazione del sovrappasso sulla strada provinciale SP1. Per far pesare questa opposizione, ha lanciato una raccolta firme aperta a tutti i cittadini, che sarà consegnata al Comune di Gavirate, alla Provincia di Varese e alla Prefettura.
Le firme sono raccoglibili online all’indirizzo indicato dal Comitato: https://c.org/2XfccScbjx
«Vogliamo far sentire la voce dei cittadini sui temi della mobilità, della sicurezza e dell’efficacia degli investimenti pubblici», dichiarano i promotori, ribadendo la natura civica e costruttiva dell’iniziativa.
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