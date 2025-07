Tredici serate di Cinema sotto le stelle a Gavirate

Nelle sere d’estate il cortile di Villa De Ambriosis si trasforma in arena cinematografica all’aperto per Cinema sotto le stelle.

La nuova stagione dell’atteso appuntamento estivo promosso dall’associazione L’Immaginario assieme a Biblioteca e Comune di Gavirate, inizia il 15 luglio con la proiezione di Conclave, thriller filosofico premiato agli Oscar e ispirato all’omonimo romanzo di Robert Harris.

La rassegna prosegue fino al 29 di agosto con un ricco calendario che conta 13 film per altrettante serate da trascorrere all’aperto e vivere la magia del grande schermo tra nuovi successi e pellicole cult.

I FILM DI CINEMA SOTTO LE STELLE

La rassegna propone ben 13 proiezioni che spaziano tra generi e stili, capaci di accontentare gusti e generazioni diverse. Si comincia martedì 15 luglio con Conclave, e si prosegue con titoli italiani, commedie internazionali, film cult e ultime uscite.

Tra le chicche in programma ci sono I Goonies (22 luglio) e Frankenstein Junior (5 agosto), che celebrano rispettivamente il 40° e 50° anniversario dalla prima uscita, per la gioia dei nostalgici e delle nuove generazioni.

Diversi i titoli italiani dele ultime stagioni presenti in calendario, come 10 giorni con i suoi (18 luglio), Vermiglio (29 luglio), FolleMente (8 agosto), Diamanti (19 agosto), Berlino Estate 42 (29 agosto) e l’ultimo film di Gabriele Salvatores, Napoli New York (22 agosto): tutti beneficiano del biglietto a prezzo ridotto per l’iniziativa nazionale Cinema Revolution.

Particolarmente adatta a bambini e famiglie la proiezione del film d’animazione Il robot selvaggio (25 luglio), nebtre tra i titoli internazionali ci sono The fall guy (1° agosto), A complete unknown (12 agosto) e A real pain (26 agosto).

INFORMAZIONI UTILI

Le proiezioni sono in calendario per le serate di martedì e venerdì, dal 15 luglio al 29 agosto, e inizieranno alle ore 21:30 nel mese di luglio e alle ore 21:15 ad agosto.

Ingresso unico: €6,50 (ridotto a 3,50 euro per i film italiani della promozione Cinema revolution).

In caso di maltempo la proiezione viene annullata.

Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca Comunale Gavirate allo 0332 748278 oppure biblioteca@comune.gavirate.va.it.

Qui tutte le info sulle iniziative estive di Gavirate.