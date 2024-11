Per l’incendio di Voltorre continuano le indagini, la Procura attende la relazione dei vigili del fuoco

Continuano le indagini per accertare la responsabilità dell’incendio a Voltorre, dove domenica notte sono andate in fumo 750 balle di fieno dell’azienda agricola Talamona, destinate a garantire il necessario per sfamare gli animali allevati. A supporto dell’azienda è stata lanciata una raccolta fondi online, con l’obiettivo di raggiungere 20 mila euro per l’acquisto di altro foraggio: in pochi giorni la cifra raccolta sfiora il 50% dell’obiettivo, e i proprietari ringraziano sentitamente.

L’emergenza, dunque, non è ancora passata, e il buon cuore dimostrato dalle decine di donazioni non è un fattore che interessa alle indagini, che proseguono serrate da parte dei carabinieri, coadiuvati dalla polizia locale di Gavirate, per definire, se presenti, precise responsabilità.

Per il momento non emergono sviluppi nella vicenda, se non la conferma che le indagini restano in corso e sono indirizzate a 360 gradi. Tant’è – come conferma il procuratore Antonio Gustapane – che fondamentale sarà l’esito della relazione tecnica dei vigili del fuoco, attesa sul tavolo della PM Marialina Contaldo nelle prossime ore.

Solo da quel documento si potrà chiarire con certezza se il rogo debba essere inquadrato in un contesto colposo o doloso, ossia se si tratti di un episodio fortuito o se vi sia stata una precisa volontà nel provocare l’incendio scoppiato nel cuore della notte di domenica, che non ha lasciato scampo al prezioso carico di cibo per asini e bovini.