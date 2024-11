La Sestese impone il pari alla Solbiatese, ok Caronnese e Fbc Saronno

Secondo pareggio di fila per la Solbiatese, che a Sesto Calende non va oltre l’1-1. Vantaggio della Sestese con Romano, pareggio nerazzurro di Riceputi per un pari che consegna un punto a testa. La squadra di mister Tricarico resta in vetta al Girone con 3 punti di vantaggio sul Mariano che batte la Vergiatese 1-0 con un gol nel recupero. La Rhodense resta ai piani alti con un netto 5-0 in casa del Meda e con lo stesso risultato il Pavia regola il Casteggio.

Zona playoff per la Caronnese che vince 1-0 al “Mari” di Legnano grazie alla rete di Malvestio, resta in scia l’Ardor Lazzate che vince 2-0 a Lentate. Vittoria esterna anche per l’Fbc Saronno che espugna Cinisello con la firma di Mammetti.

Cade l’Ispra, sconfitta in casa 3-2 dal Sedriano, il Robbio vince lo scontro diretto in fondo alla graduatoria passando 3-1 sul campo della Base 96.