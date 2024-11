La Varesina attende il Vigasio, Castellanzese nella tana del Chievo

Domenica 1° dicembre 2024, alle 14.30, le squadre del Girone B di Serie D scenderanno in campo per le gare della sedicesima giornata. La Varesina sarà impegnata nell’incontro casalingo contro il Vigasio, mentre la Castellanzese andrà a giocare sul campo del Chievo Verona.

VARESINA – VIGASIO

La Varesina ospiterà, tra le mura amiche di Venegono Superiore, il Vigasio per cercare di ritrovare la vittoria dopo il pareggio a reti inviolate arrivato al termine di una partita molto sofferta al “Provasi” di Castellanza. L’ultimo risultato è costato alla formazione rossoblù il primo posto in solitaria, dato che l’Ospitaletto ha agganciato le Fenici, grazie al successo per 4-0 contro il Fanfulla. Anche il Desenzano ha approfittato del mezzo passo falso dei rossoblù e si è portato ad una sola lunghezza dalla vetta, in seguito al successo per 1-0 sul terreno di gioco del Ciliverghe. Anche il Vigasio nell’ultimo turno ha pareggiato per 0-0 nella gara casalinga contro il Sant’Angelo. Grazie a questo punto i biancocelesti sono saliti a quota 17 in ex aequo con Chievo e Nuova Sondrio. Il miglior marcatore della formazione allenata da Filippo Damini è Federico Fanini, che fino a questo momento ha messo a referto 5 reti. Tra le due squadre non ci sono precedenti.

CHIEVO VERONA – CASTELLANZESE

Dopo la buona prestazione della settimana scorsa contro la Varesina, la Castellanzese è attesa dalla trasferta sul campo del Chievo Verona. In classifica, i neroverdi vantano tre punti di vantaggio nei confronti dei Mussi Volanti, i quali hanno totalizzato diciassette punti, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Sulla panchina dei gialloblù siede mister Riccardo Allegretti, che è tornato alla guida della squadra del presidente Serio Pellissier dopo la separazione al termine della scorsa stagione, subentrando a mister Alessandro Pontarollo dopo la settima giornata. I due migliori marcatori della formazione veronese sono Andrea Brighenti e Marco Marchesini con tre reti ciascuno, inoltre questi ultimi sono anche i migliori assistman a quota 2. Nell’ultimo turno il Chievo ha rimediato un pareggio a reti inviolate in casa della Casatese Merate. Tra le due compagini i precedenti sono due, ovvero quelli risalenti alla passata stagione, quando l’ex Clivense si impose sia all’andata che al ritorno.