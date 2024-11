Lanterne erranti al mercatino della Rasa

Gli Amici di Bregazzana sono felicissimi di riproporre dopo il grande consenso degli anni precedenti, la terza edizione di LANTERNE ERRANTI in collaborazione con l’associazione Asar, la quale da molti anni organizza il conosciutissimo e rinomato mercatino di Natale alla Rasa di Varese, visitato da migliaia di persone nella sua 2 giorni di mercatino di Natale con bellissime bancarelle d’artigianato, ma non solo.

«Vi proponiamo – spiegano gli organizzatori – una alternativa green per poter raggiungere il mercatino e lo faremo accompagnandovi a piedi, da Bregazzana alla Rasa percorrendo sentieri che attraversano i nostri bellissimi boschi all’interno del Parco Campo dei Fiori, una camminata che i partecipanti definiscono d’altri tempi o da libro delle favole».

Sabato pomeriggio 16/11 vi porteremo a visitare il mercatino in tutta libertà e all’orario stabilito rientreremo con il buio al lume di lanterne (a led) per rendere l’esperienza del tragitto nel bosco “fiabesca”.

Il percorso è adatto a tutti, la distanza è di circa 5,2 km sia andata che ritorno e non presenta difficoltà particolari se non qualche breve dislivello.

PROGRAMMA:

SABATO 16/11

Ritrovo in piazza Don Essi dalle 14,45 con partenza alle 15:30 e rientro al lume di lanterne previsto a Bregazzana per le 19,30/45

-La quota/donazione per la camminata è di 5 euro.

I bambini fino ai 5 anni è gratis

-LA QUOTA COMPRENDE L’ASSICURAZIONE

-I primi 40 iscritti avranno a disposizione la lanterna con precedenza ai bambini ed in caso di lanterne avanzate le distribuiremo agli adulti.

Non tardate ad iscrivervi per non rimanere senza lanterne.

Lo scorso anno eravamo circa 130!

La quota verrà utilizzata per finanziare attività Natalizie

RACCOMANDAZIONI:

-puntualità

-scarponcini da trekking

-abbigliamento adeguato al periodo stagionale.

Portate nello zaino eventualmente un kway o felpa

-torcia

-Per una maggiore vostra sicurezza vi chiediamo di ascoltare i consigli dei vostri accompagnatori che conoscono benissimo la zona.

-I CANI DEVONO ESSERE TENUTI RIGOROSAMENTE AL GUINZAGLIO

-VI CHIEDIAMO DI POSTEGGIARE L’AUTOMOBILE IN VIA MONDINO

info:

3406105601

Nazza

Per partecipare è obbligatorio compilare il modulo che si apre dal link sottostante in ogni sua parte.

La quota versata anticipatamente evita la coda al punto di ritrovo.

Link Iscrizione alla camminata:

https://amicidibregazzana.it/camminate/