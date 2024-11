L’artista varesina Carla Pugliano premiata con il Leone d’Oro alla Triennale di Venezia

Carla Pugliano è stata insignita del Leone d’Oro alla Triennale di Venezia, manifestazione dedicata all’arte contemporanea che si tiene nel complesso di Forte Marghera a Mestre. Il riconoscimento, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della città di Venezia, è stato conferito in un evento che ha visto la partecipazione di 200 artisti provenienti da 20 Paesi.

La giuria, composta da personalità come Stefania Pieralice, ex direttrice della Biennale di Venezia, e i critici Antonio Castellana, Barbara Bortot e Giada Eva Elisa Tarantino, ha premiato Pugliano per il suo talento e la capacità di trasmettere emozioni profonde attraverso le sue opere. La pittura dell’artista esplora temi intimi e universali, muovendosi tra tradizione e contemporaneità.

Tra gli ospiti dell’evento, Daniele Radini Tedeschi, curatore della Biennale di Venezia, ha ricordato il contributo dell’artista con parole di stima, sottolineando la sua abilità nel trattare incarnati che uniscono realismo e suggestioni surreali. Radini Tedeschi aveva già collaborato con Pugliano in occasione della mostra personale Ossimori dell’anima al Sacro Monte di Varese.

Una carriera in continua ascesa

Il Leone d’Oro si aggiunge a una serie di riconoscimenti ottenuti da Carla Pugliano negli ultimi anni. Nel 2024 l’artista ha partecipato alla 60ª Biennale di Venezia, rappresentando il Padiglione Nazionale del Grenada. Ha ricevuto premi come Arte e Cultura alla Camera dei Deputati e il Premio alla Carriera a Firenze. Tra le sue esposizioni, si segnalano la personale Catarsi Evolutiva nella Sala Fontana e una lunga collettiva al Museo del Volo di Somma Lombardo.

Nel 2023, la personale Mimesis al Palazzo Velli Expo di Roma e la partecipazione alla XVI Florence Biennale hanno ulteriormente rafforzato il suo profilo nel panorama artistico contemporaneo. Formata sotto la guida del maestro Roberto Ferri, Pugliano è nota per la capacità di fondere elementi astratti e figurativi, esplorando la complessità dell’esistenza umana.

La Triennale dell’Arte di Venezia

La Triennale, in programma fino al 22 novembre 2024, propone opere di pittura, fotografia e grafica, ponendosi come punto di riferimento per il dialogo tra arte e società. La selezione degli artisti, tra cui Carla Pugliano, conferma l’attenzione verso i linguaggi innovativi e le nuove sensibilità del panorama contemporaneo.

