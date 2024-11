Maglificio Edelweiss cerca personale specializzato

Il Maglificio Edelweiss con sede a Sesto Calende, da settant’anni opera nella maglieria esterna sartoriale extrafine, partner di importanti gruppi nel settore del lusso.

L’azienda è alla ricerca di personale specializzato per le mansioni:

Cucitrici a mano sartoriali (ago&filo) e rammendo maglia, la persona si occuperà di rammendo su maglia, rifiniture di tipo sartoriale su maglieria esterna;

Rimagliatrici specializzate nella cucitura capi maglieria, sia assemblaggio completo che accessori, da finezza 3 a finezza 22.

Requisiti

Ottima manualità nel gestire la maglia, sveltezza e precisione nell’operato, esperienza pregressa similare preferibile.

Opportunità per imparare un mestiere

Si ricercano altresì giovani da inserire per un progetto formativo, per dare l’opportunità di imparare un mestiere, in fase di preparazione nelle mansioni citate tramite apprendistato/tirocinio/stage.

I candidati ideali sono appassionati del settore, precisi ed affidabili con buona volontà e determinati ad accrescere le proprie conoscenze e competenze.

Contatti solo per mail a: info@maglificioedelweiss.it oppure nella sezione “Lavora con noi” del sito internet.

Maglificio Edelweiss Snc Di De Galeazzi F. E M. & C.

Via Giosuè Carducci, 15, 21018 Sesto Calende

T: 0331 921048

Sito internet | Facebook

