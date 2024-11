“Mi difendo”: a Varese un corso gratuito di difesa personale

Si rinnova a Varese l’appuntamento con il progetto “Mi difendo”, l’iniziativa promossa dall’Accademia dello Sport Varesina, per promuovere discipline e sport utili nella difesa personale. Il corso è gratuito e si tiene nella palestra della scuola “Pascoli” (viale Ippodromo), nella giornata di sabato 9 novembre, dalle 9 alle 15.

Il corso è guidato dall’istruttore Stefano Gallucci e si presenta come un’occasione per imparare le tecniche di autodifesa e l’autocontrollo in situazioni di paura e stress. L’istruttore è affiancato da Romina Fontana, Ispettore della Questura di Varese, per un intervento incentrato sulla sfera giuridico penale. Al termine della giornata formativa verranno consegnati gli attestati di partecipazione.

L’età minima per aderire è di 11 anni. Per iscrizioni e informazioni è possibile chiamare il numero 388 5864910.