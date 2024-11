Nuovo direttivo per la Pro Loco di Rescaldina: Franco Dringoli eletto presidente

Nuovo direttivo per la Pro Loco di Rescaldina: l’associazione per i prossimi quattro anni sarà guidata da Franco Dringoli, che ha ereditato la presidenza da Angelo Seveso. Al suo fianco confermato Egidio Ronchi nel ruolo di vicepresidente, Daniele Mocchetti come tesoriere ed Elisa Seveso come segretaria.

Del nuovo direttivo sono stati eletti anche Carla Masiero, Angelo Seveso, Gigi Rossetti, Sandro Asnaghi, Angelo Cassani, Fabrizio Binato e Franco Castrignano.

Dringoli, 55 anni, impiegato di professione, fa parte della Pro Loco da ormai una decina di anni ed è stato consigliere già durante gli ultimi quattro anni da presidente di Angelo Seveso. «Mi sono proposto come presidente con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla nostra associazione – spiega -. Lo scopo è quello di ringiovanire l’ambiente, continuando in parallelo a portare avanti tutti gli eventi che tradizionalmente la Pro Loco organizza. Il ricambio generazionale al momento manca e per stimolarlo abbiamo pensato ad esempio all’organizzazione di laboratori, a momenti di formazione per avvicinare i più giovani alle tradizioni del paese e magari alla creazione di un club pomeridiano».

Foto di archivio