Porte Aperte a Busto Arsizio per celebrare i 25 anni della Cooperativa Davide Onlus

In occasione della Settimana Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la Cooperativa Davide Onlus è lieta di presentare un evento speciale: “Davide Porte Aperte”. L’appuntamento, in programma lunedì 18 e martedì 19 novembre dalle 14.30 alle 19.30, si terrà al 10 di via Guglielmo Marconi a Busto Arsizio e rappresenta anche un momento di festa per i 25 anni di attività dedicati alla cittadinanza.

L’evento offre a tutti l’opportunità di esplorare i nostri spazi, conoscere i professionisti che ogni giorno lavorano con passione e informarsi sui servizi rivolti a bambini, adolescenti e famiglie. Saranno due giorni all’insegna della convivialità, del confronto e della condivisione.

«Vogliamo aprire le porte della nostra Cooperativa per far conoscere il nostro lavoro e le opportunità che offriamo al territorio a chi ancora non ci conosce – afferma l’avvocato Elisabetta Marca, presidente della Cooperativa -. Questa è anche l’occasione per celebrare 25 anni di storie, successi e impegno verso gli altri».

Fondata nel 1999 da dieci soci, la Cooperativa Davide Onlus opera con l’obiettivo di intervenire sui traumi da maltrattamento e abuso infantile, offrendo sostegno e competenze specialistiche a bambini, adolescenti e famiglie in momenti di difficoltà. Collaboriamo con Istituzioni, Tribunali dei Minori, Servizi Sociali e Scuole per promuovere una rete territoriale coesa e orientata al futuro.

Per adulti, minori, coppie, genitori e professionisti, proponiamo consulenze, percorsi terapeutici, formazione e laboratori, favorendo un percorso di recupero e crescita che aiuti a guardare con consapevolezza al presente e a costruire un futuro sereno.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Unitevi a noi per celebrare insieme questi 25 anni di impegno e scoprire come la Cooperativa Davide Onlus continua a fare la differenza nella vita delle persone.