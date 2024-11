Primo posto al campionato nazionale Asi per il Deaishin Karate Do di Varese

Si è svolto domenica 3 novembre a Cornaredo, presso il centro Sandro Pertini, il campionato nazionale Asi di Karate al quale hanno partecipato in gran numero anche gli atleti del Deaishin Karate Do di Varese guidati dal Maestro Flavia Uboldi.

Grande affluenza degli atleti e testimonial d’eccezione della manifestazione il campione olimpico Luigi Busà che, assieme al Maestro Luigi Passamonte e al maestro Francesco Pappalardo dell’Asi Mantova, sta portando avanti alcuni interessanti e innovativi progetti nell’ambito del Karate. Inoltre ha presenziato alle gare anche Matteo Avanzini, Campione del mondo di kumite under 21.

La società varesina Deaishin, grazie al bottino di medaglie dei suoi atleti, ha avuto la grande soddisfazione di classificarsi al primo posto. Premio meritato e dedicato al maestro Alfredo Cherubino, per anni anima dell’Asi Mantova e della manifestazione e recentemente scomparso.

Indipendentemente dai risultati si è trattato come ogni anno di un’esperienza interessante e formativa per tutti gli atleti, grandi e piccoli, che vi hanno partecipato.

Nello specifico i piazzamenti degli atleti varesini:

Beatrice Pugliano Campionessa Nazionale Italiana sia nella cat. Esordienti sia nella categoria Cadetti cint. Marroni/NERE kata

Caterina Miggiano Campionessa Nazionale Italiana cat.Fanciulli/Ragazzi cint. Marroni/NERE kata

Federico Miggiano Campione italiano cat. Fanciulli/Ragazzi cint. Marroni/NERE kata

Matteo Marelli Campione Nazionale Italiano cat. Under 21 cint. Marroni/NERE kata e ViceCampione cat. SENIORES cint. Marroni/NERE kata

Ilaria Cenzon Campionessa Nazionale italiana cat. Cadetti cint. Verdi kumite

Francesco Piatti ViceCamp. Nazionale italiano cat. Juniores cint. Marroni Nere kata

Lorenzo Guernieri ViceCampione Nazionale Italiano cat. Fanciulli/Ragazzi cint.blu/marroni kata

Filippo Cantone ViceCampione Nazionale italiano cat. ESORDIENTI/CADETTI Cint. Marroni/NERE kata

Margherita Oliva ViceCampionessa Nazionale Italiana cat. Master cint. Blu marrore kata

Sara Minghinelli ViceCampionessa Nazionale Italiana cat. Under 21 cint. Marroni/NERE kata

Stefano Parenti ViceCampione Nazionale Italiano cat. Under 21 cint. Blu nere kumite

Caterina Miggiano ViceCampionessa Nazionale italiana cat. Fanc.ragazzi cint. Marroni kumite

Lisa Carletti cat. FANC. RAGAZZI cint. Marroni Nere kata medaglia di bronzo

Sofia Avanti cat. Juniores cint. Marroni Nere, kata medaglia di bronzo

Federico Comunetti cat. Ragazzi cint. Gialle, kata medaglia di bronzo

Giulia Perusin cat. Esordienti cint. VERDE, kata medaglia di bronzo

Marta Azevedo cat. Bambini cint. Bianche kata medaglie di bronzo

Lorenzo Guernieri cat. Fanciulli/Ragazzi cint.blu/Marroni kumite medaglia di bronzo

Un merito anche ai Master Maurizio Miggiano e Juris Zema 4 e 5 classificati nel kata cint Nere e Alfredo Ciriello 4 class. Cint. Blu