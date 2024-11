“Puliamo il Mondo”, le aree verdi di Malnate ripulite dagli studenti

Nella giornata di venerdì 8 novembre a Malnate è tornata l’inziativa “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volontariato ambientale organizzata da Legambiente fare pulizia dai rifiuti abbandonati aree verdi, strade, piazze, sponde di fiumi e spiagge.

L’iniziativa, svolta in collaborazione con Amministrazione Comunale malnatese, è stata indirizzata alle otto classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado di Malnate. Gli alunni, muniti di guanti e lunghe pinze, si sono rimboccati le maniche “contro tutti gli incivili” e, assieme ai loro insegnanti e guidati dai volontari di Legambiente Malnate e dalle GEV del PLIS Valle del Lanza, hanno ripulito le aree verdi frequentate abitualmente (Parco 1° Maggio, parco di Villa Braghenti, campetto della scuola, parchetto di via Firenze). La raccolta, effettuata con grande entusiasmo e disciplina, ha prodotto una trentina di sacchi di piccoli rifiuti: carte, bottiglie di vetro ma soprattutto di plastica, tappi, mozziconi di sigarette…

Prima di iniziare l’attività, i ragazzi, molto partecipi, sono stati invitati a riflettere sui tempi di degradazione naturale dei rifiuti nel terreno ( 2 anni per i mozziconi di sigarette, fino a 100 anni per le lattine d’alluminio, fino a 400 anni per il vetro, fino a 10 anni le riviste e ben 1000 anni per la plastica) e a valutare l’importanza del differenziare e poi del riciclare. Il riciclo, infatti, fa sì che meno alberi siano tagliati, meno alluminio venga estratto da giacimenti, meno sabbia silicea venga utilizzata per nuovo vetro e molta meno plastica finisca nell’ambiente, con grande beneficio quindi per la terra, il mare e l’aria e per tutti gli esseri viventi, compreso l’uomo.

«In Italia non si arresta la piaga dei rifiuti abbandonati – la Presidente del Circolo di Malnate Laura Balzan ricorda le parole di Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente -. Da 32 anni, con Puliamo il mondo, promuoviamo l’informazione e la sensibilizzazione sul tema dei rifiuti abbandonati e dispersi. Ricerchiamo strumenti e soluzioni per ridurne sempre di più la presenza e organizziamo iniziative di cittadinanza attiva in difesa dell’ambiente, restituendo, grazie alle volontarie e ai volontari, alla comunità luoghi più puliti, accoglienti e anche più inclusivi. Infatti, con il motto “Per un clima di pace”, la campagna vuole farsi promotrice e sostenitrice di una società che promuove la pace e l’inclusione, secondo il principio che è cittadino di un luogo chi se ne prende cura».