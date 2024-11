Radio e Podcast a confronto a Glocal

Il 9 novembre 2024, dalle 14:30 alle 16:30, il festival Glocal ospiterà un panel dedicato ai media audio, tornai di grande attualità. Il panel, intitolato “Amo la voce perché arriva dalla gente” mette a confronto la radio, con il suo linguaggio immediato e avvolgente, che entra nelle case e accompagna le nostre vite da quasi un secolo, con i podcast, che danno nuove opportunità al giornalismo e l’informazione.

All’incontro parteciperanno Andrea Franceschi, responsabile editoriale dei podcast de Il Sole 24 Ore, che offrirà il punto di vista di chi crea contenuti capaci di informare e coinvolgere attraverso la parola; Lorenza Ghidini, direttrice di Radio Popolare, che racconterà l’importanza della radio come voce capace di dare spazio al dialogo e al confronto; Francesca Milano, responsabile di Chora Live per Chora Media, che rifletterà sul futuro dei podcast e sulle nuove frontiere della narrazione audio; e Sara Zambotti, giornalista e antropologa, che metterà in luce il valore della voce come strumento per raccontare la realtà umana e sociale. A moderarli, la giornalista di Varesenews Stefania Radman.

L’incontro è aperto a tutti gli interessati all’argomento: per i giornalisti, l’evento garantirà anche crediti per la formazione permanente.