Si conclude il progetto “pagine in costruzione”: ad Azzate la mostra finale

Dopo ben otto incontri si conclude il progetto della biblioteca di Azzate dal titolo“Pagine in costruzione”, con una mostra finale ad accesso libero dalle 10:30 alle 12:30 di sabato 23 novembre.

Da giugno a ottobre infatti chiunque poteva partecipare ai vari laboratori, previsti per tutte le età, e che avevano come filo conduttore la costruzione di libri d’artista.

Proprio per dare un ritorno di quanto fatto fino ad ora, è stata organizzata una mostra con tutte le opere realizzate dalle persone che hanno partecipato agli incontri. Ovviamente l’invito è esteso anche a tutta la cittadinanza per avere l’opportunità di osservare con i propri occhi tutte le opere realizzate dai partecipanti, con le loro storie, i loro esperimenti e le loro scoperte.

L’evento si svolgerà nella sala consiliare del Comune di Azzate, in Villa Benizzi Castellani. Inoltre, sarà previsto anche un rinfresco per rendere ancora più piacevole lo stare insieme.

Alla riuscita di “Pagine in costruzione” hanno partecipato l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco di Azzate, l’associazione “MammeInCerchio” e Regione Lombardia.