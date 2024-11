Torna il Gran Galà del commercio a Gallarate. Protagonista la musica che diverte

Si avvicina il Natale, periodo “clou” per gli esercenti di gallarate e torna anche il tradizionale appuntamento -sempre nuovo- con il Galà del commercio organizzato da Ascom Gallarate-Malpensa. Quest’anno nella forma di una simpatica serata musicale.

“Il sodalizio con Comune e Maurizio Castiglioni è davvero inossidabile” dice Renato Chiodi, presidente dell’associazione di categoria per la zona del Gallaratese.

Come sempre appuntamento al Teatro Condominio, quest’anno nella serata di domenica 1 dicembre. Cosa c’è di nuovo? La formula scelta quest’anno, nel nel solco di una creatività nell’ultimo lustro affidata a Maurizio Castiglioni, volto noto per i tanti anni al mitologico Caffè Teatro di Verghera.

“Abbiamo avuto negli anni scorsi il cabaret, una serata culturale, una con funamboli, l’anno scorso la magia. Mancava la musica” spiega Castiglioni, direttore artistico del galà.

Protagonista della serata sarà la “Orchestra di ritmi moderni Arturo Piazza”, che propone “un repertorio che comprende Cochi e Renato, Jannacci, Carosone, tutto il mondo che si avvicina un po’ alla comicità” continua Castiglioni, citando il motto che tutti avevano in mente mente: “Facciamo festa: eravamo d’accordo su questo, coinvolgere il pubblico, renderlo protagonista”

Ecco dunque l’idea di una serata movimentata, con la musica chiamata coinvolgere tutti, con la sfida di far muovere le persone anche in un teatro dove si sta seduti: “Se anche solo due persone avranno il coraggio di alzarsi in piedi e muovere i fianchi, noi avremo raggiunto il nostro obbiettivo” racconta Federico Bianchi, alla guida dell’orchestra.

Al di là del momento di divertimento e di convivialità a cui sono invitati i titolari di 2000 aziende del commercio attive nei 23 comuni di ascom Gallarate Malpensa, il gala si propone come un momento per attrarre l’attenzione sul mondo del commercio, che vive “anni tumultuosi“ dice ancora il presidente Renato Chiodi. “Il problema dei problemi è oggi il passaggio generazionale, si fa fatica a traghettare dall’imprenditore storico alle nuove generazioni”.

A fianco di ascom c’è anche il Comune di Gallarate, rappresentato dal vicesindaco e assessore al commercio Rocco Longobardi: “È il mio quarto Galà, da tempo lavoriamo insieme, nel tempo le idee sono diventate progetti, ora cominciano le inaugurazioni: il monitoraggio dei flussi che presenteremo a breve, la nuova sede del distretto a dicembre o gennaio, le luci artistiche, a primavera poi avremo il Green nel centro storico”, il progetto di rinnovo delle vie le piazze più centrali della città con l’introduzione di nuove aiuole e nuovi alberi. “L’anno prossimo poi anziché 45mila euro raddoppiamo a 90mila la dotazione annuale per il Distretto”.

Il direttore di ascom Gianfranco Ferrario cita anche i numeri dei 23 comuni che fanno riferimento all’associazione, lungo l’asse del Sempione da Gallarate verso nord e nei dintorni. “Dietro al lavoro sul commercio ci sono la struttura, i consiglieri, i fiduciari, su vari Comuni. È un ruolo importante per essere uno strumento per le categorie e i singoli”.

A sostegno della manifestazione c’è anche la BCC di Buguggiate e Busto Garolfo, “Ci sentiamo parte di questo territorio” dice Giovanni Masullo in rappresentanza dell’istituto. “Il presidente Chiodi ha parlato di modo romantico di fare le cose: noi siamo anche un po’ romantici, molto tradizionali rispetto al modo di fare banca, vicini al territorio, per questo siamo onorati di essere stati coinvolti”.

Appuntamento dunque domenica 1 dicembre al Condominio: oltre la metà dei posti sono già stati prenotati, nell’arco di una settimana si va verso il sold out. Quindi: fatevi avanti.