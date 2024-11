Trentamila grazie

Ieri è stata una giornata incredibile, una dopo l’altra sono arrivate le notifiche dell’avvenuto sostegno al progetto di Materia.

A due giorni dalla sua chiusura abbiamo così raggiunto e superato i 30.000 euro di raccolta.

Quello che più ci emoziona è avere una comunità di 400 persone, e se pensiamo che diverse sono le realtà collettive arriveremo a superare di tanto le migliaia. Un risultato notevole che indica quanto il progetto dell’ex scuola a Sant’Alessandro abbia già un interesse forte.

C’è poi un tema delicato: la fiducia. Tante persone credono nella bontà della proposta e ce lo hanno scritto chiaramente. Oltre 80 commenti pubblici e altrettanti in privato sono un elemento centrale per il lavoro che andremo a fare. Non ci sono solo parole di incoraggiamento, ma anche la considerazione che quello spazio che apriremo è necessario per tante ragioni.

Grazie a tutte e a tutti.

Se volete potete dare ancora una spinta a quel risultato e permetterci di vederlo crescere oltre l’obiettivo raggiunto.