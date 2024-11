Valerio Fazio, il content creator che racconta il Varesotto un paese alla volta

In viaggio attraverso la provincia per raccontare gli angoli più affascinanti del Varesotto… un paese alla volta. È l’idea di Valerio Fazio: videomaker originario di Busto Arsizio che con la rubrica Svaresando sul suo profilo reveliozaifa mostra i tesori – spesso nascosti – che solo la provincia di Varese sa regalare.

Un progetto nato per caso nove anni fa, quando Valerio – incuriosito dai paesi vicino casa sua – ha deciso di salire sulla bicicletta e visitarli. «Ho cominciato dai Comuni più vicini – racconta Valerio – come Gallarate e Samarate. Pian piano, però, il numero delle zone che avevo visitato è cresciuto. Ho quindi cominciato a tenere il conto dei paesi in cui ero già stato e, infine, a realizzare dei video per raccontarli uno a uno».

Valerio a Cairate durante una delle sue prime visite nel 2015

Con il suo stile informale e irreverente, Valerio mette in luce gli aspetti caratteristici dei paesi che visita: dagli edifici storici ai siti naturali, senza dimenticare i dettagli più insoliti. Il risultato? Una raccolta di video brevi ma ricchi di informazioni, capaci di dipingere il Varesotto anche sotto i punti di vista meno noti e sempre con una nota di ironia.

«È bellissimo – spiega Valerio – partire da casa al mattino senza aspettative, per poi all’improvviso trovarsi di fronte a panorami mozzafiato o tra le vie di paesini affascinanti. Dobbiamo ritenerci più fortunati per il posto in cui viviamo. Spesso ce ne lamentiamo, ma il Varesotto è un luogo bellissimo con molti più aspetti positivi che negativi».

Con oltre 57 mila follower su Instagram, la pagina di Valerio ha già raggiunto un pubblico di tutto rispetto, grazie anche ai video dedicati ai Comuni della provincia di Varese, e lo sguardo dell’autore è già rivolto al futuro. «Sto ancora cercando il mio spazio sulla piattaforma – spiega Valerio -. Fare video è la mia passione, Svaresando sta andando bene e ho trovato il mio equilibrio tra il lavoro e la produzione di contenuti. Per il futuro mi piacerebbe trovare il modo di coinvolgere di più la community, magari con una “svaresata” di gruppo. Le idee sono tante».