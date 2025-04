Infortunio sul lavoro a Busto, ferito un 50enne

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito questa mattina – martedì 1 aprile – all’interno di un’azienda di Busto Arsizio, in via Baden Powell, nella zona industriale di Sacconago. Si tratta, secondo le prime informazioni, di un infortunio sul lavoro.

L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza e da un’automedica ed è stato trasportato in codice giallo – quindi con ferite di media gravità, non in pericolo di vita, all’ospedale di Busto Arsizio.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i tecnici di ATS Insubria e gli uomini della Polizia di Stato chiamati a fare luce sull’accaduto.