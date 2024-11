Varese School Cup, il “Fermi” di Castellanza vince il girone di Tradate

Dopo la vittoria della “Manfredini” di Varese nel primo concentramento, tocca al “Fermi” di Castellanza avanzare nel tabellone della Isybank Varese School Cup, il torneo per istituti scolastici superiori organizzato da “Il basket siamo noi” e collegato alla Pallacanestro Varese.

Il team del “Fermi” si è imposto nel raggruppamento disputato oggi – mercoledì 20 – sul campo di via Oslavia a Tradate: la squadra gialloazzurra ha iniziato il percorso vincendo la semifinale contro il Liceo Curie per 37-32 mentre nella prima semifinale a spuntarla di misura era stato il Don Milani di Tradate, 45-43, sul New Eagles Montale.

Nella finalissima il “Fermi” dell’MVP di giornata Tommaso Lavelli ha vinto nettamente, 38-24, contro il Don Milani; il terzo posto è andato invece al Montale, capace di avere la meglio di soli tre punti (46-43) sul Curie.

Detto dell’MVP a Lavelli, la scuola di Castellanza si è aggiudicata anche la gara del tiro da 3 punti grazie a Christian Ponzo, a segno con oltre il 50%, 8 su 15. Il quintetto ideale del concentramento è composto da Lunardi (Montale), Giani (Don Milani), Lavelli e Burattin (Fermi), Guzzetti (M.Curie). Ma oltre allo spettacolo in campo, gli studenti-tifosi hanno regalato un vero e proprio show anche in tribuna mentre le dance crew hanno intrattenuto il pubblico durante gli intervalli.

Ora la VSC si appresta a vivere il terzo atto: lunedì 25 al Campus di Varese si affronteranno quattro istituti della Città Giardino: Liceo Manzoni, Maria Ausiliatrice, Liceo Frattini e De Filippi.