Depressione, dipendenze e neurodegenerazione: nasce il primo polo clinico di neuromodulazione in provincia di Varese

Una sinergia innovativa e inedita prende forma in provincia di Varese: Sinapsy – Centro di Neuroscienze e Campus Medico (struttura sanitaria del Gruppo Le Terrazze) uniscono le forze per creare un polo clinico di neuromodulazioneunico sul territorio, dotato delle tecnologie più avanzate per la stimolazione cerebrale non invasiva.

La neuromodulazione è una branca delle neuroscienze che si occupa della modifica dell’attività del sistema nervoso, attraverso stimoli fisici o chimici mirati, con l’obiettivo di trattare disturbi neurologici e psichiatrici.

Al centro dell’offerta di Sinapsy, la stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (rTMS), affiancata da neurofeedback e stimolazione elettrica transcranica (tDCS). Una dotazione d’avanguardia, resa possibile dall’acquisizione del sistema MagVenture R30, che permette trattamenti personalizzati ed efficaci per numerose condizioni psichiatriche e neurologiche.

Un trattamento efficace, non invasivo e sicuro

La stimolazione magnetica transcranica è una tecnica ambulatoriale, indolore, che non richiede sedazione né ricovero. Attraverso l’applicazione di impulsi magnetici, la rTMS modula l’attività neuronale, migliorando la connettività tra circuiti nervosi e favorendo un riequilibrio neurochimico.

I risultati clinici, comprovati da studi internazionali, sono promettenti:

remissione dei sintomi depressivi con ansia nel 39% dei casi trattati

tasso di guarigione superiore all’80% in associazione con psicoterapia e farmacoterapia

significativo miglioramento del sonno, del tono dell’umore e della funzionalità quotidiana

Rischi e ricadute ridotti nel trattamento delle dipendenze

Particolarmente rilevante è l’impiego della rTMS per la dipendenza da cocaina, con risultati superiori al 69% in termini di efficacia terapeutica. Il trattamento riduce in modo significativo:

il craving , ovvero il desiderio compulsivo di assumere la sostanza

, ovvero il desiderio compulsivo di assumere la sostanza il liking , cioè il piacere derivato dal consumo

, cioè il piacere derivato dal consumo l’impulsività, l’ansia e la frequenza delle ricadute

La rTMS dimostra anche un tasso di abbandono (drop-out) molto più basso rispetto a trattamenti tradizionali, a conferma della sua efficacia e tollerabilità.

Neuromodulazione nei disturbi cognitivi e neurodegenerativi

Le applicazioni non si limitano alla psichiatria. Studi pubblicati su riviste di riferimento come BRAIN attestano l’utilità della stimolazione cerebrale nei casi di declino cognitivo iniziale e nella Malattia di Alzheimer. Il trattamento permette di rallentare la progressione dei sintomi e, in alcuni casi, recuperare funzioni cognitive compromesse.

Anche nella malattia di Parkinson, la rTMS ad alta frequenza e la tDCS anodalica migliorano:

bradicinesia e rigidità muscolare

depressione associata

stabilità posturale, velocità del passo e mobilità

l’efficacia dei programmi di riabilitazione fisica, se combinata con danza, fisioterapia o esercizio controllato

Riabilitazione post-ictus: un’opportunità per linguaggio e motricità

La neuromodulazione trova impiego anche nella riabilitazione post-ictus, con risultati incoraggianti su:

afasia (disturbi del linguaggio)

disturbi cognitivi e delle funzioni esecutive

deficit motori degli arti, attraverso la riorganizzazione funzionale delle aree cerebrali danneggiate

La tDCS e la rTMS si rivelano, quindi, strumenti versatili e ad alta efficacia in molteplici ambiti clinici.

Un punto di riferimento clinico per il territorio

Il nuovo Polo Sinapsy–Campus Medico rappresenta un unicum in provincia di Varese, offrendo tecnologie e approcci terapeutici finora appannaggio di centri universitari o strutture ospedaliere di grande specializzazione. È la dimostrazione concreta di come l’innovazione medico-scientifica possa integrarsi con la medicina territoriale, avvicinando ai cittadini cure all’avanguardia in un contesto accessibile e personalizzato.

Per maggiori informazioni o per prenotare un consulto, sono disponibili i siti ufficiali:

www.sinapsy.eu

www.campusmedico.it