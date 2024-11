Veicolo in fiamme in A8 dopo il casello di Gallarate in direzione Milano

Coda in Autolaghi in direzione Milano questa sera, domenica 3 novembre, attorno alle 20. A causa di un’auto in fiamme sulla corsia di emergenza, poco dopo il casello di Gallarate, si è formata una lunga colonna di vettura sia sull’A8 sia sull’A26 tra Sesto Calende e il bivio diramazione A26/A8

Nelle immagini, inviate dal passeggero di una vettura in transito nella corsia opposta, il veicolo avvolto dalle fiamme. Non si segnalano feriti.