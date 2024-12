19enne voleva andare in Siria a combattere per l’Isis. Aveva provato a partire da Malpensa

Sarebbe stata due volte all‘aeroporto di Malpensa nel tentativo di acquistare un biglietto aereo per la Turchia e da lì raggiungere la Siria, la 19enne kenyana arrestata a Orio al Serio dalla Digos il 30 novembre scorso, convinta di potersi unire all’Isis per combattere la jihad. L’accusa è arruolamento con finalità di terrorismo internazionale (la foto è d’archivio).

All’aeroporto bergamasco, infatti, era arrivata dopo i falliti tentativi nello scalo della brughiera e quando è riuscita ad ottenerlo è stata arrestata dagli agenti che la tenevano sott’occhio nell’ambito di un’indagine della Procura di Milano. La giovane residente a Carugate, infatti, si era radicalizzata al punto di esternare anche sui social la sua visione estremamente conservatrice della religione e di mettere in atto una sorta di attività di reclutamento.

Davanti al Giudice per le Indagini Preliminari, che ha convalidato l’arresto e disposto la detenzione in carcere, avrebbe confermato la sua volontà di raggiungere la Siria per sposarsi con un uomo conosciuto sui social e di voler diventare martire. Ha confermato, inoltre, di essere lei la ragazza ritratta in alcune foto mentre indossa il niqab con un fucile tra le braccia e il dito puntato verso l’alto, classica posa da jihadista.