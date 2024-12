A Capodanno da Bellinzona si torna a casa con il “Tilo Pigiama”

Capodanno a Bellinzona? Per chi vuole tornare a casa senza rischi, arrivano corse aggiuntive del “Tilo Pigiama”. La simpatica definizione riguarda le corse straordinarie previste dalla Tilo a servizio della notte di festeggiamenti.

In aggiunta ai treni regolari, la notte tra martedì 31 dicembre 2024 e mercoledì 1° gennaio 2025 circoleranno i treni notturni Tilo Pigiama. È inoltre previsto un collegamento speciale in partenza da Bellinzona alle 02.15, da Lugano alle 02.31, per poi proseguire con fermata in tutte le stazioni del traffico regionale Tilo fino al capolinea Chiasso, con orario d’arrivo alle 03.02.

Chi desidera viaggiare con i treni notturni Tilo Pigiama e il treno speciale di Capodanno dev’essere in possesso di un titolo di trasporto valido (biglietto o abbonamento). Non è richiesto un supplemento notturno.

Per maggiori informazioni sui singoli collegamenti consultare l’orario online. In alternativa utilizzare l’app FFS Mobile oppure contattare il Rail Service FFS allo 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min. da rete fissa svizzera) oppure allo +41 512 257 800 (dall’estero).