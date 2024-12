A Gallarate Forza Italia e il sindaco Cassani sono di nuovo allo scontro

È di nuovo scontro aperto tra il sindaco di Gallarate e Forza Italia, dopo i rilievi sollevati dal partito in consiglio comunale. Uno scontro aperto come quello già visto nel 2023 e ancora nella primavera 2024, quando si arrivò ai diktat (poi mai concretizzatisi).

Già a inizio novembre Forza Italia aveva mostrato più apertamente – partecipando all’assemblea convocata dalle minoranze – il disagio su un tema, il destino dell’ospedale, che è anche al centro del dibattito politico in città. Lo scorso giovedì, in consiglio comunale, in sede di voto del bilancio, la consigliera forzista Belinda Simeoni ha però ampliato l’elenco delle materie su cui Forza Italia è insoddisfatta.

Un intervento a cui ha risposto prima di tutto l’assessore al bilancio Corrado Canziani, che – solitamente mite – ha mostrato l’ampia insofferenza del resto della maggioranza di fronte a quelle critiche, alludendo al fatto che l’intervento di Belinda Simeoni fosse stato scritto da altri (leggi il segretario Mucci) e ipotizzando che con il 2025 Mucci venga scalzato dalla “altra metà” di Forza Italia, quella che fa riferimento a Cosimo Ceraldi e Rocco Longobardi e che è più allineata alla linea dettata dal sindaco Cassani.

Lo stesso sindaco Cassani ha rincarato la dose invitando «tutte le consigliere» a esprimere posizioni proprie, «siate libere di scrivere e leggere quel che pensate voi».

Di fronte a questo episodio (e a qualche screzio precedente), il coordinatore cittadino Nicola Mucci ha difeso Belinda Simeoni e contestato anche l’«assordante silenzio della presidenza del consiglio comunale» rispetto all’attacco dai banchi della giunta a un consigliere. Mucci, sul quotidiano La Prealpina attraverso cui spesso prende posizione, ha accusato il sindaco di «machismo politico direttamente proporzionale al suo nanismo politico».

La risposta di Cassani non si è fatta attendere e conferma la sua visione secondo cui la critica da dentro è un tradimento dell’alleanza: «Chi vuole stare in maggioranza lo fa in modo sereno e leale, chi vuole stare in maggioranza per fare opposizione non lo tratteniamo», ha detto a Malpensa24. Cassani ha indicato come ostacolo proprio Mucci, definito «non compatibile» con la maggioranza.

Alla fine la posizione attuale non diverge molto da maggio 2024, quando Cassani aveva posto come condizione a Forza Italia l’addio di Mucci. La segreteria provinciale di Forza Italia aveva mediato e alla fine la crisi era rientrata. Ora bisognerà vedere quale “cordata” interna vincerà in Forza Italia, se quella che chiede una linea politica più autonoma del partito o quella che invece mette al primo posto la fedeltà alla coalizione Cassani.