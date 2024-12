All’auditorium dell’ospedale Sant’Anna la premiazione del 25esimo premio Sole d’Oro

CSV Insubria quest’anno celebra la 25esima edizione del Premio Sole d’Oro, un riconoscimento speciale che vuole far conoscere il contributo di associazioni e volontari delle province di Como e Varese.

Il Premio è articolato in tre categorie: Sole d’Oro, Sole d’Oro Giovani, e Sole d’Oro Associazioni. Il “Sole d’Oro” è dedicato al riconoscimento dell’operato di volontari di età superiore ai 29 anni che si sono distinti nella promozione dei valori della solidarietà, del dono, e della partecipazione attiva nella comunità: per questo premio sono stati selezionati 4 nominativi per la provincia di Varese e 4 per la provincia di Como tra le candidature pervenute. Il ” Sole d’Oro Giovani” riconosce il contributo dei giovani volontari, di età compresa tra 16 e 29 anni, impegnati in attività di volontariato: in questa categoria, è stata selezionata una candidatura per la provincia di Varese e una per la provincia di Como.

Per il 2024, CSV Insubria conferirà il Premio “Sole d’Oro Associazioni” alle associazioni del territorio che si sono distinte per il valore e la funzione sociale, riconoscendo loro la capacità, l’intraprendenza e l’impegno nel costruire nuove reti, siano esse formali o informali, realizzando sul piano lavorativo e territoriale una concreta capacità di collaborazione e di condivisa co-progettazione, con una cura particolare delle relazioni stabilite all’interno della rete stessa. In questa categoria, le realtà premiate saranno due, una per ciascuna provincia.

«Celebrare ogni anno, da 25 anni, la festa del Sole d’Oro offre l’occasione di riconoscere pubblicamente il contributo dei volontari, disinteressato, responsabile, durevole nel tempo, in tanti aspetti della vita sociale: assistenziale, sanitario, educativo, sportivo, ambientale, culturale – spiega il presidente di CSV Insubria Luigi Colzani – Il Sole d’Oro consente anche, strada facendo, di verificare i cambiamenti e gli sviluppi che coinvolgono la nostra società e, in essa, quelli che riguardano anche il mondo del volontariato, cambiamenti che sono anche sempre interrogazioni e sfide. La prima di queste sfide è quella che i giovani rivolgono alla società adulta, agli amministratori locali, a noi operatori del volontariato, così da ampliare il nostro sguardo per riuscire a vedere le forme nuove attraverso le quali i giovani manifestano oggi il loro impegno. La seconda sfida è quella di una attuazione piena della riforma del Terzo Settore».

«La riproposizione della manifestazione il Sole d’Oro, che quest’anno arriva alla sua 25esima edizione, è legata alla necessità di riconoscere l’apporto di uomini e donne dei nostri territori alla costruzione di comunità più coese ed accoglienti – sottolinea Martino Villani, direttore di CSV Insubria – In particolare, il valorizzare lo sforzo e l’impegno dei singoli e delle associazioni, insieme ai rappresentanti dell’istituzione locale dove il volontario si muove, è testimonianza concreta di come il volontariato è parte del tessuto e delle risorse della propria comunità».

L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle associazioni premiate, delle amministrazioni comunali coinvolte e di Asst Lariana, ente che ha dato gentile ospitalità alla cerimonia, che si terrà presso l’Auditorium dell’Ospedale Sant’Anna aSan Fermo della Battaglia (Como), sabato 7 a partire dalle 10.

Il professor Sebastiano Citroni, professore associato in sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il dipartimento DiDEC dell’Università degli studi dell’Insubria, interverrà inoltre sul tema “L’associarsi plurale delle reti del Terzo settore” fornendo un prezioso contributo alla lettura dei cambiamenti in atto nel contesto sociale e civile.

L’ingresso all’evento è riservato ai volontari e ai rappresentanti delle associazioni. Sarà possibile assistere alla cerimonia da remoto collegandosi alla pagina Facebook di Eco-informazioni, media partner dell’evento.