Allenamento congiunto tra Varese e Solbiatese per finire il 2024

Una sarà impegnata per la prima giornata del girone di ritorno, l’altra invece proverà a bissare il trionfo in Coppa Eccellenza. Il 2025 di Varese e Solbiatese inizierà domenica 5 gennaio e le due squadre, per non farsi trovare impreparate alla ripresa delle gare ufficiali, affronteranno un allenamento congiunto nella mattinata di martedì 31 dicembre.

L’appuntamento è alle ore 10.30 allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Gallarate e l’ingresso sarà gratuito.

I biancorossi di mister Roberto Floris testeranno lo stato di forma in vista dell’imminente ripresa del campionato – domenica 5 gennaio al “Franco Ossola” arriverà la Vogherese – e sarà l’occasione per vedere all’opera anche il neo arrivato Niccolò Romero, attaccante che si sta già allenando in biancorosso anche se l’annuncio dell’ingaggio non è ancora stato dato da parte della società.

I nerazzurri di mister Danilo Tricarico, che hanno chiuso la prima parte di stagione con la palma di campionai d’inverno del Girone A di Eccellenza, come primo impegno avranno la finale di coppa Lombardia. Dopo il successo della passata stagione (leggi qui), Scapinello e compagni proveranno a confermarsi domenica 5 dicembre (ore 15.00) a Seregno contro la Rovato Vertovese.