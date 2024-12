Ancora nei cinema il film concerto “Francesco Guccini: fra la via Emilia e il West”

Dopo il successo dei 4 giorni al cinema, in cui ha raggiunto il podio con la seconda media copia nazionale e ha raccolto oltre 34 mila spettatori, continua a grande richiesta nel mese di dicembre la programmazione nelle sale del film concerto “Francesco Guccini: fra la via Emilia e il West”.

Il nuovo elenco delle sale è disponibile su https://www.nexostudios.it/movie/francesco-guccini-fra-la-via-emilia-e-il-west/

Il film concerto “Francesco Guccini: fra la via Emilia e il West” rappresenta lo storico live di Piazza Maggiore a Bologna del 1984 ed è introdotto da un’intervista inedita a Francesco Guccini che ricorda l’evento di quarant’anni fa e ne racconta i retroscena. La versione al cinema in questi giorni è completamente restaurata con audio in 5.1.

Online il trailer:

Tracklist del concerto:

I’m Back (eseguita da Andy J. Forest)

Canzone per un’amica

Autogrill

Auschwitz (eseguita dall’Equipe 84)

Nanin Pupin (eseguita dai Viulan)

Il vecchio e il bambino

Dio è morto (eseguita dai Nomadi)

The Cuckoo / Jack Of Diamonds / Moonshiner (medley di brani folk eseguito da Deborah Kooperman)

Canzone dei dodici mesi

L’isola non trovata

Genova per noi (eseguita da Paolo Conte)

Piazza Grande (eseguita da Lucio Dalla)

Piccola città

Maddalena (eseguita da Pierangelo Bertoli)

La locomotiva

Il film è distribuito da Nexo Studios in collaborazione con Concerto Music e Universal assiema ai media partner Radio CAPITAL e MYmovies. Sempre nell’ambito delle celebrazioni del 40° anniversario dello storico concerto di Francesco Guccini a Bologna, è disponibile la riedizione del doppio album live “FRA LA VIA EMILIA E IL WEST” che racchiude i grandi classici del cantautore.

Il disco è stato pubblicato nel 1984 come risultato di 4 concerti che il cantautore modenese tenne quell’anno, tra cui quello del 21 giugno 1984 in Piazza Maggiore a Bologna, un evento musicale senza precedenti in cui si avvicendarono con lui sul palco grandi amici e colleghi come Lucio Dalla, Paolo Conte, Nomadi con Augusto Daolio, Pierangelo Bertoli e moltissimi altri.

La riedizione di “Fra la via Emilia e il West” ha un audio completamente rimasterizzato e in copertina il disegno originale che Bonvi, grande amico di Francesco Guccini, realizzò per il poster del concerto di Piazza Maggiore.

È disponibile in digitale, 2CD, 2LP, Box Deluxe 2CD+2LP con stampa esclusiva.

Una speciale edizione del Box numerata con stampa autografata è disponibile solo sullo shop online di Universal Music.

Tracklist album “Fra la via Emilia e il West”:

Disco 1

1. Canzone Per Un’amica

2. Autogrill

3. Il Vecchio E Il Bambino

4. Il Pensionato

5. L’isola Non Trovata

6. Asia

7. Canzone Della Bambina Portoghese

8. Canzone Delle Osterie Fuori Porta

9. Il Frate

Disco 2

1. Piccola Città

2. Venezia

3. Bologna

4. Eskimo

5. Incontro

6. Vedi Cara

7. Un Altro Giorno È Andato

8. Canzone Quasi D’amore

9. La Locomotiva