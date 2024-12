Artisti da tutto il mondo per il Campionato mondiale di sculture di ghiaccio di Sesto San Giovanni

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha partecipato oggi a Sesto San Giovanni all’inaugurazione del Campionato mondiale di sculture di ghiaccio che si è aperto in piazza Petazzi. La manifestazione si è aperta con una prima opera, una grande scultura di ghiaccio collettiva a tema Olimpiadi.

A Sesto San Giovanni per la manifestazione, in programma fino a domenica, sono giunti artisti da ogni parte del mondo: Malesia, Tailandia, Canada, Senegal, Finlandia, Olanda, Usa, Francia, Germania, Argentina, Norvegia e, naturalmente, Italia.

«Un evento per certi aspetti unico, tanto particolare quanto suggestivo, che proprio per queste caratteristiche, merita di essere visto – ha detto Fontana – Con un valore aggiunto a rendere ancor più significativa la partecipazione della Regione Lombardia a questa inaugurazione: la prima opera realizzata per la manifestazione rappresenta le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026».