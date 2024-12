Attivata la nuova piattaforma SIISL per i beneficiari di Naspi e Dis-Coll

Dal 24 novembre scorso i cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpI (nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego) e DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) saranno iscritti d’ufficio alla Piattaforma SIISL, ovvero il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).

Lo comunica l’INPS spiegando che all’atto dell’iscrizione, è la stessa INPS a trasmettere alla piattaforma, oltre ai dati anagrafici e a quelli relativi alla domanda di NASpI e DIS-COLL, anche i dati di contatto del beneficiario, quali l’indirizzo di residenza e il domicilio, se diverso dalla residenza, la PEC se presente, l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare.

Il beneficiario dell’indennità è tenuto, entro 15 giorni dalla data in cui inizia la fruizione della prestazione, ad accedere alla piattaforma SIISL per compilare i dati utili per il Patto di attivazione digitale e la relativa sottoscrizione, per integrare il proprio curriculum vitae e per inserire le informazioni utili ai fini della redazione del Patto di servizio, che verrà poi finalizzato dal Centro per l’impiego.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il Messaggio numero 4011 del 28 novembre 2024 che è disponibile CLICCANDO QUI.