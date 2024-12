Autolaghi, chiusi due tratti di notte per lavori di manutenzione

Due provvedimenti di chiusura per lavori in corso saranno attivi questa settimana sull’autostrada dei Laghi, la A8 Milano-Varese, in due tratti differenti.

MERCOLEDI-GIOVEDI – Il primo intervento, per i lavori di manutenzione di un cavalcavia, causerà la chiusura dell’allacciamento tra la A8 e la A9 (Lainate-Como-Chiasso) per chi proviene da Varese nella notte tra il 4 e il 5 dicembre. Mercoledì 4 il tratto sarà chiuso dalle ore 21 e riaprirà alle 5 del mattino di giovedì 5.

Il consiglio è quello di anticipare l’uscita a Castellanza, sulla stessa A8, percorrere la SP527, verso Saronno, ed entrare a Saronno sulla A9; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A8, verso Milano, uscire alla stazione di Lainate e rientrare dalla stessa, in direzione Como/Chiasso.

GIOVEDI-VENERDI – È invece dedicato all’ispezione e alla manutenzione delle barriere antirumore il secondo intervento sull’autostrada, che poterà alla chiusura del ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37 verso Monza e Rho), anche in questo caso per chi proviene da Varese. Lo stop al traffico sarà dato giovedì 5 dicembre alle 23, riapertura alle 5 del mattino di venerdì 6.

Il tragitto alternativo in questo caso prevede di proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Milano Viale Certosa o a Cascina Merlata e rientrare dagli stessi svincoli in direzione di Varese, per poi uscire attraverso il nodo Fiera e proseguire verso Monza o in direzione di Rho.