Blitz anti prostituzione: multati clienti varesini in trasferta a Monza

Una serata di controlli serrati da parte della Polizia Locale di Monza ha portato a sanzioni per sette persone coinvolte in attività di contrattazione di prestazioni sessuali. Tra i multati, anche cittadini residenti in provincia di Varese, segno di un fenomeno che coinvolge un bacino territoriale più ampio rispetto alla sola città brianzola.

L’operazione si è svolta tra le 21 di giovedì 28 e le 2 di venerdì 29 novembre, con il Nucleo Interventi Rapidi Motociclisti impegnato in una perlustrazione approfondita delle zone critiche, tra cui viale Stucchi e San Fruttuoso.

Le persone sorprese in flagranza sono state sanzionate con una multa di 200 euro, come previsto dall’articolo 9 del Regolamento di Polizia Urbana di Monza.

Tra i trasgressori c’erano almeno due residenti in provincia di Varese, due in provincia di Lecco, due a Monza, e gli altri nelle vicinanze della Brianza. Gli uomini, di età compresa tra i 30 e i 35 anni. Le prostitute, tutte romene e residenti in Brianza, hanno tra i 20 e i 28 anni.