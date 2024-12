Canottaggio a scuola: gli studenti della “Canetta” vogano in palestra

Quello di venerdì scorso, 20 dicembre, è stata una giornata speciale per gli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria “Giovanni Canetta” di Sant’Ambrogio, a Varese. I giovanissimi studenti hanno infatti avuto l’opportunità di cimentarsi nel canottaggio in palestra grazie all’impegno della Canottieri Varese.

L’iniziativa promossa dalla società che ha sede alla Schiranna e che è prossima al secolo di vita, conclude il 2024 dedicato ai giovani delle scuole: «Quest’anno abbiamo lanciato nuovi progetti per promuovere il canottaggio anche nelle scuole elementari, abbassando l’età di ingresso ai nostri corsi, che ora possono cominciare già a 8-9 anni» spiegano i responsabili.

Grande soddisfazione anche per la scuola, come sottolinea l’insegnante Antonella Scarfò: «Oggi la Canottieri ha fatto vogare i bambini, offrendo loro una preziosa occasione per scoprire una nuova attività sportiva». Una disciplina che, tra l’altro, ricopre una grande importanza sul nostro territorio sia a livello organizzativo con le numerose regate internazionali disputate, sia a livello associazionistico sia dal punto di vista dei campioni “prodotti”.

Guidati dall’allenatore Guido Ferrario, i piccoli studenti si sono sfidati in una serie di gare divertendosi e imparando i primi rudimenti di questo sport. Ferrario ha commentato: «Il mondo dei bambini è favoloso, trasmette entusiasmo e genuinità. I piccoli si divertono tantissimo e fanno domande molto pertinenti».