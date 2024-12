Coltelleria Gianola: tutto ciò di cui hai bisogno per cucinare come un vero chef

Fondata il 25 gennaio 1919, la Coltelleria Gianola rappresenta una delle attività storiche di Varese, una vera istituzione per la città e la provincia. Il fondatore Marco Gianola, originario di Premana, un piccolo paese montano in provincia di Lecco famoso per la lavorazione del metallo, portò con sé l’arte dell’affilatura di coltelli e forbici. Insieme alla moglie Margherita Pomoni, anche lei di Premana, aprì un piccolo negozio che ben presto divenne il punto di riferimento per agricoltori e macellai locali.

Una storia di passione tramandata per generazioni

La tradizione è stata portata avanti dal figlio più giovane, Serafino Gianola, che ha continuato l’arte dell’affilatura con dedizione, specializzandosi in lavorazioni di alta precisione. La svolta arriva nel 1963, quando, con il supporto della moglie Angela, il negozio si trasferisce nella centralissima Piazza Repubblica, dove tuttora si trova. Negli anni, la Coltelleria Gianola ha ampliato la propria offerta, diventando un punto di riferimento non solo per coltelli e forbici, ma anche per una vasta gamma di strumenti professionali da cucina, oggetti per la casa e piccoli elettrodomestici.

Un negozio dove la tradizione incontra l’innovazione

Un negozio piccolo ma intriso di oggetti e strumenti che spaziano in tanti ambiti e settori: strumenti professionali da cucina, pasticceria ed enologia, forbici ed ancora il settore della rasatura elettrica e a mano e della cura della barba. E poi ancora: oggettistica per la casa, piccoli elettrodomestici di grandi marchi (Kitchenaid, Vitamix, Bamix, , oggetti per l’outdoor: borracce, coltellini multifunzione svizzeri Victorinox, pinze multifunzione Leatherman….

Entrare nel negozio Gianola a Varese è come entrare in un mondo meraviglioso di emozioni… una specie di armadio di Narnia o di borsa di Mary Poppins… ogni cassetto e scaffale nasconde un oggetto impensato, di cui spesso non si sa nemmeno l’esistenza.

Non a caso, una delle frasi più ricorrenti dei clienti è: “Qui comprerei tutto!”.

Un punto di riferimento anche online

Con quasi 106 anni di attività, la Coltelleria Gianola continua a evolversi. Il sito web ufficiale, www.coltelleriagianola.it, ha permesso al negozio di espandere la propria clientela oltre i confini di Varese, soddisfacendo centinaia di clienti anche online. Tra le iniziative più apprezzate c’è il Catalogo delle “1001 Idee Gianola”, un’accurata selezione di articoli per il Natale, che da quest’anno è disponibile solo in formato digitale, contribuendo alla sostenibilità ambientale.

Un luogo che racconta passione, amore e qualità

La Coltelleria Gianola non è solo un negozio: è una storia di famiglia, fatta di passione, dedizione e amore per un mestiere antico. Varcando la soglia di questa storica bottega, non troverete solo oggetti utili e di qualità, ma un’atmosfera unica e accogliente.

Da oltre un secolo, la Coltelleria Gianola si conferma come il vero ingrediente segreto nella vostra cucina, portando avanti una tradizione di eccellenza e innovazione.