Congresso AIT 2024 a Varese: innovazione e dialogo tra scienza e pazienti sulle patologie tiroidee

Il Congresso dell’Associazione Italiana della Tiroide, organizzato dalla prof.ssa Maria Laura Tanda e tenutosi a Varese dal 28 al 30 novembre, si conferma come evento di riferimento per la comunità scientifica endocrinologica.

Tra i temi trattati spiccano i progressi nella gestione della morbo di Basedow e dell’orbitopatia, presentati dal Prof. Bartalena. I simposi ECM hanno approfondito le ultime scoperte genetiche e metaboliche, con interventi di esperti internazionali.

Le letture magistrali hanno trattato temi di rilievo, come i fattori di rischio per disfunzioni tiroidee in gravidanza (relazione del Prof. Kris Poppe) e i 50 anni di screening neonatale per l’ipotiroidismo congenito (intervento della Dott.ssa Antonella Olivieri). Il Prof. Silvestro Micera ha invece presentato innovazioni in bio-robotica applicate ai pazienti con disabilità.

Tra gli appuntamenti precongressuali, il workshop sulle tecniche mini-invasive per la diagnosi delle patologie tiroidee è stato molto apprezzato. Inoltre, si è svolto un incontro speciale con le associazioni di pazienti, come AIBAT e CAPE, promuovendo un dialogo diretto tra medici e pazienti per migliorare la gestione delle malattie tiroidee.

Varese ha offerto una cornice ideale per l’evento, con una gestione impeccabile che ha facilitato il networking e la fruizione dei contenuti scientifici, insieme a momenti conviviali che hanno arricchito l’esperienza.