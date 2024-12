Da Burton a Munch, le mostre a Milano e nell’Alto Milanese tra Natale e Capodanno

In questi giorni di feste non si può perdere l’occasione per una visita culturale a Milano. Di seguito vi proponiamo un vademecum delle mostre in corso.

Fotografia e industria a Legnano: uno sguardo sulla Lombardia

Fino al 12 gennaio 2025, Palazzo Leone da Perego a Legnano ospita la mostra Fotografia e industria a Legnano: uno sguardo sulla Lombardia, un percorso che celebra la storia dell’industria lombarda attraverso l’obiettivo di grandi fotografi. L’esposizione racconta il passato e il presente di una regione che ha fatto dell’industria il cuore pulsante della sua identità, con immagini che immortalano il lavoro, i luoghi e le persone protagoniste di questa trasformazione.

Orari: venerdì dalle 15:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. Chiuso il 1 gennaio

Ingresso: Gratuito.

Come arrivare: Legnano è raggiungibile tramite la stazione ferroviaria oppure in auto attraverso l’autostrada A8. Qui il sito

La Madonna di San Simone: il Natale a Palazzo Marino

Dal 4 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025, la Sala Alessi di Palazzo Marino ospita Madonna con il bambino e i santi Simone e Giuda, nota come La Madonna di San Simone di Federico Barocci. L’opera è incorniciata da un’installazione scenografica di Carlo Scarpa che arricchisce l’esperienza visiva. L’ingresso è gratuito e sono disponibili visite guidate da storici dell’arte per scoprire il legame dell’artista con il Rinascimento e l’eredità di Raffaello.

Orari: 9:30–20:00 (variazioni nei festivi, chiusura anticipata il 7, 24 e 31 dicembre).

Come arrivare: Metropolitana M1 e M3 fermata Duomo, tram linee 1, 2, 3, 12, 14, 15, 16, 19. Qui il sito

Picasso lo straniero: il genio mai accettato:

Dal 20 settembre 2024 al 2 febbraio 2025, Palazzo Reale ospita Picasso lo straniero, una mostra che esplora il senso di emarginazione vissuto dall’artista in Francia. Attraverso 80 opere, documenti e fotografie, emerge la relazione tra Picasso e la sua terra d’adozione, approfondendo il tema dell’immigrazione e dell’accoglienza.

Orari: 10:00–22:30 (variazioni nei festivi: 26 dicembre: 10:00 – 22:30; 31 dicembre: 10:00 – 14:30; 1 gennaio: 14:30 – 19:30; 6 gennaio: 10:00 – 19:30).

Biglietti: €13-€17.

Come arrivare: Metropolitana M1 e M3 fermata Duomo. Qui il sito

Munch. Il grido interiore: colori e inquietudine

Palazzo Reale celebra Edvard Munch con una mostra dedicata al suo capolavoro L’urlo e oltre 100 opere provenienti dal museo Munch di Oslo. Fino a gennaio 2025, il percorso esplora l’inquietudine umana attraverso i colori vibranti e le pennellate emotive che caratterizzano il suo stile.

Orari: 10:00–22:30 (variazioni nei festivi: 26 dicembre: 10:00 – 22:30; 31 dicembre: 10:00 – 14:30; 1 gennaio: 14:30 – 19:30; 6 gennaio: 10:00 – 19:30).

Biglietti: €13-€17.

Come arrivare: Metropolitana M1 e M3 fermata Duomo. Qui il sito

Jean Dubuffet: la potenza dell’Art Brut

Dal 12 ottobre 2024 al 16 febbraio 2025, il MUDEC – Museo delle Culture ospita Jean Dubuffet: Art Brut. L’esposizione racconta la forza grezza e primitiva dell’arte che rompe i canoni tradizionali, ispirata alle espressioni spontanee di outsider e bambini.

Orari: 9:30–22:30 (variazioni nei festivi: 26 dicembre: 09:30 – 22:30; 31 dicembre: 09:30 – 14:00; 1 gennaio: 14:30 – 19:30

6 gennaio: 9:30 – 19:30).

Biglietti: €8-€16.

Come arrivare: Metropolitana M2 fermata S. Agostino. Qui il sito

Marcello Maloberti: una dedica a Milano

Dal 27 novembre 2024 al 9 febbraio 2025, il PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea ospita una retrospettiva dedicata a Marcello Maloberti. Le sue opere celebrano Milano e i suoi abitanti attraverso un dialogo tra sacralità, quotidianità e forza della parola.

Orari: 10:00–22:30 (variazioni nei festivi).

Biglietti: €4-€8.

Come arrivare: Metropolitana M1 fermata Palestro. Qui il sito

Tim Burton’s Labyrinth: entra nei mondi del regista

Dal 13 dicembre 2024 al 9 marzo 2025, la Fabbrica del Vapore ospita Tim Burton’s Labyrinth, un’esperienza interattiva che permette di esplorare i mondi surreali dei suoi film. Un labirinto immersivo di luci, suoni e scenografie ti porta nel cuore delle sue storie iconiche come Nightmare Before Christmas e Alice nel Paese delle Meraviglie.

Orari: 10:00–22:30 (variazioni nei festivi: 1 e 6 gennaio: aperto).

Biglietti: €16-€28.

Come arrivare: Metropolitana M5 fermata Monumentale. Qui il sito

Alberto Martini: la danza macabra

Nelle Salette della Grafica del Castello Sforzesco, fino al 19 gennaio 2025, la mostra Alberto Martini: la danza macabra esplora il tema dell’allegoria della morte. Le opere, tra cui L’Albo della morte, sono affiancate da esempi di grafica europea custoditi nelle collezioni del Castello.

Orari: 10:00–17:30 (chiuso il 25 dicembre e 1 gennaio).

Ingresso: Gratuito.

Come arrivare: Metropolitana M1 fermata Cairoli. Qui il sito

Yoshitaka Amano: Corpus Animae

Alla Fabbrica del Vapore, dal 13 dicembre 2024 al 9 marzo 2025, Corpus Animae celebra Yoshitaka Amano, celebre illustratore giapponese e character designer di Final Fantasy. La mostra presenta oltre 130 opere, oggetti e filmati che esplorano il suo universo artistico.

Orari: 9:30–19:30 (variazioni nei festivi).

Biglietti: €5-€16.

Come arrivare: Metropolitana M2 fermata Garibaldi. Qui il sito

Insulae Aqua: due fotografi, un’isola

All’Acquario Civico, fino al 19 gennaio 2025, la mostra Insulae Aqua presenta scatti di Gianni Berengo Gardin e Filippo Romano dedicati a Linosa. Un racconto fotografico che celebra il tempo sospeso e la vita della piccola isola vulcanica.

Orari: 10:00–17:30 (chiuso il 25 dicembre e 1 gennaio).

Biglietti: €5 con ingresso all’Acquario.

Come arrivare: Metropolitana M2 fermata Lanza. Qui il sito

Niki de Saint Phalle: il colore della vita

Dal 5 ottobre 2024 al 16 febbraio 2025, il MUDEC celebra Niki de Saint Phalle con una mostra che esplora la sua vita e arte attraverso 110 opere. Le celebri Nanas e altre creazioni raccontano femminilità, amore per la vita e critica sociale.

Orari: 9:30–22:30 (variazioni nei festivi).

Biglietti: €8-€16.

Come arrivare: Metropolitana M2 fermata S. Agostino. Qui il sito

Elio Fiorucci: rivoluzionario della moda

Dal 6 novembre 2024 al 16 marzo 2025, la Triennale Milano dedica una retrospettiva a Elio Fiorucci, innovatore della moda italiana. La mostra intreccia moda, arte e cultura pop per raccontare la visione creativa che ha trasformato la moda italiana.

Orari: 10:30–20:00 (variazioni nei festivi).

Biglietti: €7,50-€15.

Come arrivare: Metropolitana M1 fermata Cadorna. Qui il sito

Saodat Ismailova: racconti dell’Asia Centrale

Alla Pirelli HangarBicocca, fino al 12 gennaio 2025, la mostra A Seed Under Our Tongue di Saodat Ismailova esplora memoria collettiva e spiritualità attraverso film e sculture. Un percorso onirico che riflette sull’eredità culturale e sociale dell’Asia Centrale.

Orari: 10:30–20:30 (da giovedì a domenica).

Ingresso: Gratuito.

Come arrivare: Metropolitana M5 fermata Ponale. Qui il sito