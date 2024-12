Da Regione 274.000 euro per i comuni varesini danneggiati dagli eventi climatici nel 2023 e 2024

Regione Lombardia destina a 12 enti territoriali della provincia di Varese 274.249 euro per i danni legati agli eventi calamitosi avvenuti nel biennio 2023/24.

Lo stanziamento totale è di 5,5 milioni di euro che sono stati suddivisi tra i 153 beneficiari per i 199 interventi urgenti.

La decisione è contenuta nella delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, di concerto con l’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli comuni, Massimo Sertori, che contiene anche i criteri per il finanziamento.

Le spese considerate sono quelle effettuate in emergenza dagli enti per l’assistenza ed il soccorso alla popolazione, per il ripristino dei servizi essenziali e le infrastrutture pubbliche, la rimozione di materiale per la messa in sicurezza delle strade e la ripresa della circolazione, interventi negli alvei per far riprendere il regolare deflusso delle acque, ovvero per il ripristino delle coperture di edifici pubblici.

«Questi ulteriori stanziamenti – commenta Sertori – testimoniano l’attenzione di Regione Lombardia alle fragilità dei territori, sempre più colpiti da fenomeni non prevedibili ed in contesti urbani sempre più complessi. Molto importante è il ruolo svolto dagli Uffici Territoriali regionali, a supporto del sistema di Protezione civile lombarda e come sentinelle locali delle esigenze dei nostri comuni».

Nel dettaglio, in provincia di Varese arriveranno fondi a

COMUNE DI ARCISATE 30.000,00 €

COMUNE DI BISUSCHIO 1.155,00 €

COMUNE DI CADEGLIANO-VICONAGO 6.100,00€

COMUNE DI CASALZUIGNO 73.400,00 €

COMUNE DI CITTIGLIO 40.000,00 €

COMUNE DI GAVIRATE 19.850,00 €

COMUNE DI MALNATE 30.000,00 €

COMUNE DI ORINO 2.000,00 €

COMUNE DI SARONNO 30.780,00 €

COMUNE DI VARESE 30.000,00 €

COMUNE DI VERGIATE 8.249,67 €

PROVINCIA DI VARESE 2.714,78 €