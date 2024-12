Dal 1977 si ritrovano per festeggiare la maturità

Come ogni anno dal 1977 in poi la 5° A Meccanici dell’ I.T.I.S. di Varese si ritrova per festeggiare il diploma di maturità.

Compagni di scuola che con tanto entusiasmo, molto fervore e tanto romanticismo si ritrovano ogni anno per continuare a cementare un’ amicizia nata tra i banchi dell’ Istituto tecnico di Varese.

La scuola ha dato loro una traccia, un titolo , un’ opportunità in un settore che apriva loro molte prospettive, ma poi ogniuno

ha trovato la propria strada e di fatto ben pochi si sono ritrovati a lavorare nel settore per cui hanno impegnato i propri studi.

Oggi, i vecchi compagni di scuola, si ritrovano alle spalle una vita passata come professori, imprenditori, vigili del fuoco, assicuratori, commercianti, infermieri o addirittura responsabili d’azienda all’estero per poi ritrovarsi oggi come pensionati… incredibile il trascorrere inesorabile il tempo.

Qualcuno ha lasciato prematuramente il gruppo richiamato dagli angeli, loro sicuramente ci guarderanno da lassù con un sorriso e vigileranno su di noi ancora alle prese con le gioie e i dolori che la vita ci riserva Noi invece li ricordiamo con simpatia e preghiamo per loro e i loro famigliari. Ciao Giorgio, Mario e Alberto e grazie per la vostra amicizia.

L’incontro di quest’anno è stato il 6 dicembre e nell’ occasione ci siamo anche scambiati gli auguri per le imminenti feste natalizie e del nuovo anno. La cena è stata come al solito piacevole e conviviale, con quel tocco d’allegria in più dato dall’ambiente scelto: un locale brasiliano con tanto di ritmi e balli. Una nota dolente, qualcuno del gruppo non ha potuto esserci per motivi contingenti, ma li ritroveremo alla prossima occasione.

La serata, si è conclusa con l’immancabile foto di rito, che ci ritrae questa volta sotto la beneaugurante statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro.