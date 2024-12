Dal 30 dicembre chiude la strada del Cerone tra Castano Primo e Nosate

Chiude al traffico ordinario la “strada del Cerone” tra Castano Primo e Nosate: un provvedimento che è legato al ridotto calibro (e al transito sul ponte sul Villoresi), in attesa del rinnovo della sede stradale.

La chiusura scatta lunedì 30 dicembre 2024, tra la periferia del paesino di Nosate e l’incrocio con la Sp32 “del Campo di Aviazione”.

L’ordinanza esclude il traffico locale di residenti e mezzi diretti alle cave e alle aziende agricole, con limite di velocità massima di 30 km/h.

Il provvedimento, come accennavamo, non ha una scadenza ed è pensato in attesa del rinnovo della strada: come ricorda l’ordinanza “è in atto procedura amministrativa (PAUR) relativa ad ambito estrattivo all’interno della quale verranno valutati interventi di adeguamento della strada sopra indicata, al fine di garantire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza”.

Di seguito la nota del comando di Polizia Locale Castano-Nosate:

IL DIVIETO DI TRANSITO SULLA VIA TORNAVENTO / VIA CERONE TRA I COMUNI DI CASTANO PRIMO E NOSATE.

IL DIVIETO E’ IMPOSTO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA OLEGGIO E LA VIA DELLA VALLE.

ORDINANZE

Comune di Nosate (Reg. Ordinanze n° 16/2024)

– Sul tratto di strada di competenza del Comune di Nosate della strada denominata per il Comune di Castano Primo “strada comunale del Cerone” e “via Tornavento” rispettivamente a nord e sud del limite territoriale,

Comune di Castano Primo (Reg. Ordinanze n° 183/2024)

– Su via Tornavento e sulla strada comunale Del Cerone, dal confine territoriale con Nosate sino all’intersezione della SP 32 (via Campo d’Aviazione),

Le predette Ordinanze impongono:

– DIVIETO DI TRANSITO, con esclusione dei veicoli condotti dai residenti e dai titolari di fondi od attività (cave, aziende agricole) insistenti nel tratto interdetto ed inoltre dei veicoli diretti alle stesse residenze/attività/fondi.

– LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 Km/h.

Saranno intensificati i controlli di polizia stradale nel tratto indicato.

La Polizia locale e gli altri Funzionari ed Agenti di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati per la sua esecuzione, facendo obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare.

Si allega planimetria con indicazione dei percorsi in relazione alle tipologie di veicoli e divieti.