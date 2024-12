Gallarate, donna di 82 anni investita ai Ronchi, soccorsa in codice rosso

Grave incidente questa mattina intorno alle 9.00 a Gallarate, in via Sciesa, strada centrale in quartiere Ronchi. Intorno alle 9.00, una donna di 82 anni è stata investita all’altezza di un’edicola e di un asilo. L’impatto è stato violento, tanto che sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso, tra cui un’automedica, un’ambulanza della Croce Rossa di Varese e l’elisoccorso.

Inizialmente la donna era stata classificata in codice giallo, ma le sue condizioni si sono aggravate, richiedendo il trasferimento con l’ambulanza all’ospedale di Circolo, in codice rosso. L’anziana ha riportato un trauma cranico e ferite agli arti inferiori.