Dopo l’intervista a Belve salta anche lo spettacolo di Teo Mammucari a Varese

Teo Mammucari ha annunciato la sospensione ufficiale per motivi personali del tour teatrale del suo spettacolo “Appuntamento al buio” previsto anche a Varese il 31 gennaio. La comunicazione ufficiale è arrivata anche dal teatro di varese, che aveva in cartellone lo spettacolo, dopo le interviste rilasciate dall’artista.

Una decisione che fa seguito all’intervista rilasciata da Mammucari alla giornalista Francesca Fagnani alla trasmissione Belve. L’atteggiamento incomprensibile tenuta dall’artista, che ha poi abbandonato lo studio in polemica, ha aperto nei giorni a seguire numerose polemiche e forse un necessario momento di riflessione che lo ha spinto ad annullare le sue partecipazioni a teatro e in tv

«Per motivi personali e di salute mi sono preso una pausa dalla tv e dal teatro. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene. Tornerò più forte di prima», ha dichiarato Mammaucari.

Non si terranno quindi gli spettacoli inizialmente previsti a Padova il 3 gennaio, a Verona il 4 gennaio, a Milano l’8 gennaio, a Roma il 22 gennaio, a Varese il 31 gennaio, a Bologna l’8 febbraio, a Torino il 26 febbraio, a Colle Val D’Elsa (SI) il 6 marzo, a Firenze il 7 marzo, a Terracina (LT) il 15 marzo, a Aprilia il 29 marzo e a Napoli il 18 aprile.

Per il Teatro di Varese il rimborso dei biglietti va richiesto entro e non oltre il 15.02.2025 con le seguenti modalità: per acquisti on-line e punti vendita Ticketone: il rimborso deve essere richiesto tramite la procedura online sul sito Ticketone.it; per acquisti presso la biglietteria del Teatro il rimborso va richiesto presso la stessa biglietteria riconsegnando i biglietti integri.