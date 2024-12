E iniziata la stagione dei saldi nel Paese di Natale di Nicora Garden a Varese

Natale è passato ma le feste proseguono e nel Paese di Natale di Nicora Garden ci sono tante idee per rendere speciale anche Capodanno e l’Epifania e soprattutto per fare acquisti super convenienti, comprando decorazioni, luci, presepi e addobbi a prezzo scontato per averli già pronti in vista del prossimo Natale.

I saldi proseguiranno dal 27 dicembre fino al 12 gennaio con sconti fino al 50% sugli articoli del Paese di Natale, dunque nel punto vendita di Nicora Garden di Varese.

Con 2.000 mq di esposizione allestiti in modo suggestivo, Nicora Garden è uno dei centri più forniti di tutta la provincia per quanto riguarda gli articoli di Natale, con prodotti di qualità che resistono negli anni e si mantengono in perfette condizioni.

Acquistare articoli natalizi con i saldi è un’ottima idea che permetterà di avere prodotti di prima qualità ad un prezzo inferiore, nuovi e pronti per essere usati l’anno prossimo avendo realizzato un notevole risparmio.

Il Paese di Natale ti aspetta fino al 12 gennaio a Varese in via Carnia 133, aperto tutti i giorni (tranne il 1° e il 6 gennaio) dal lunedì alla domenica dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00.

Nicora Garden è in via Carnia 133 a Varese

https://www.nicoragarden.it

https://www.instagram.com/nicoragarden/

https://www.facebook.com/NicoraGarden