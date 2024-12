Eurotek UYBA, vittoria al tie-break contro Talmassons e quarto posto per una notte

Ancora una vittoria per la Eurotek UYBA Busto Arsizio che supera CDA Volley Talmassons FV per 2-3 (24-46, 20-25, 21-25, 25-21, 12-15). Due punti importanti per Busto che si trova per una notte al quarto posto in attesa della partita di Novara e un punto che pesa per le padrone di casa che stanno lottando per la salvezza.

L’ennesimo successo stagionale arriva al termine di una partita con qualche imprecisione di troppo per le bustocche che sono molto apparse nervose soprattutto a muro. Ottima prestazione di Frosini che quando entra in campo fa la differenza (per lei 13 punti e 36% positivo). MVP la solita Rebecca Piva che chiude con 22 punti (di cui 2 ace). Dall’altra parte della rete si fanno vedere Storck che mette a segno 24 punti e Strantzali (20 punti, 2 ace).

A fine partita Kunzler è contenta dell’atteggiamento combattivo della sua squadra: “Sono molto orgogliosa della squadra. Abbiamo combattuto e iamo riuscite a vincere. E’ stata una bella partita e faccio i complementi alle ragazze di Talmassons. Adesso ci aspetta un periodo di stop prima dela match del 26 dicembre e ci servirà per recuperare le energie”.

La partita

Il primo parziale è giocato in equilibrio, sul filo del punto a punto con le biancorosse che commettono qualche errore di troppo in battuta e le friulane capaci di tenere da subito alto il ritmo del gioco. Sul 24-23 Piva annulla il set point delle avversarie e porta il set ai vantaggi. L’attacco vincente di Strantzali e l’errore di Piva in ricezione segnano il 26-24 a favore di Talmassons.

Nel secondo set partono subito bene le biancorosse che si portano sul 5-9. Nella fase centrale del set la situazione resta invariata e Busto mantiene il vantaggio. Sul 13-17 le ragazze di Talmassons, approfittando di qualche errore di troppo di Lualdi e compagne, si portano a -2 (18-20). Sul finale protagonista assoluta è Giorgia Frosini che mette a segno tre attacchi e un murone, firmando il 20-25 finale.

Nel terzo parziale sono le padrone di casa a prendere in mano il timone della partita, portandosi sul 10-6. Le friulane mantengono alto il ritmo del gioco e approfittano delle imprecisioni a muro delle biancorosse (13-10). La UYBA regisce e grazie a Olaya si porta sul 15-15 costringendo la panchina friulana a fermare il gioco. Le due formazioni procedono punto a punto (18-18), accendendo il tifo dei presenti al palazzetto. Sul 21-23 coach Barbieri ferma il gioco per riportare un po’ di ordine tra le sue ragazze che hanno concesso due punti importanti alle avversarie. L’attacco di Piva e quello seguente di Frosini chiusono il set sul 25-21.

Il quarto set si apre bene per le friulane che si portano sul 7-4. La UYBA reagisce e si torna in parità (7-7). Sul 10-7 coach Barbolini ferma il gioco e chiede alle sue ragazze maggiore tranquillità. Al rientro in campo Talmassons mantiene il +4 (13-9). Nella metà campo biancorossa rientrano in campo Obossa su Scola e Boldini su Frosini. Le ragazze di Busto sbagliano qualcosa di troppo e non chiudono i colpi, concedendo alle friulane il 19-16. Sul 21-17 altro time out UYBA per spezzare il ritmo e provare a dare una scossa alle ragazze. Nella fase finale del gioco le friulane perdono un po’ di lucidità e la UYBA ne approfitta (23-20). Time out per la panchina di casa, per rimettere ordine e provare a trasmettere calma. Strantzali schiaccia a terra il 25-21 e porta la gara al quinto set.

Il quinto parziale si apre con lo 0-4 a favore della UYBA, che costringe la panchina friulana a fermare subito il gioco. A rientro in campo la situazione per le padrone di casa si complica, con le biancorosse avanti +6 (1-7). Talmassons reagisce e approfitta anche di un calo delle avversarie, portandosi sul 5-8 e facendo decidere a Barbolini di fermare il gioco. Al rientro in campo sono ancora le padrone di casa a mettere a terra punti, portandosi a -1 (7-8). Le farfalle volano sul 12-8 ma dall’altra parte del campo non ci stanno e tornano a -2 (13-11). L’errore in battuta di Pamio regala il set alle biancorosse (15-12).

Il tabellino

CDA Talmassons – Eurotek UYBA Busto Arsizio 2-3

(24-46, 20-25, 21-25, 25-21, 12-15)

Talmaassons: Pamio, Gazzola (L) ne, Feruglio ne, Kocic 15, Ferrara (L), Piomboni ne, Gannar 4, Eze 2, Shcherban 14, Strantzali 20, Botezat 4, Bucciarelli, Storck 24.

UYBA: Howard ne, Pelloni (L), Van Der Oull ne, Piva 22, Olaya 3, Van Avermaet 9, Morandi (L2) ne, Lualdi ne, Sartori 12, Obossa 14, Frosini 13, Kunzler 8, Boldini 1, Scola 1.

Arbitri: Caretti, Piana

Note. Talmassons: ace 5, errori in battuta 16, muri 9. UYBA: ace 8, errori in battuta 12, muri 9. Durata set: 30′ 26′ 2′ 29′ 18′