Gallarate saluta il 2024 con risate e festa al Teatro Condominio

Il Teatro Condominio Gassman si prepara a chiudere il 2024 con una serata all’insegna del divertimento. Martedì 31 dicembre alle 21:30 andrà in scena il Big Comedy Ring Show, spettacolo che vedrà protagonisti noti comici come Beppe Braida, Stefano Chiodaroli, Claudio Batta, Marco Della Noce e Mauro Villata, celebri per le loro performance in programmi come Zelig e Colorado.

L’evento, diventato ormai una tradizione sotto la gestione della società Melarido, culminerà in un emozionante countdown per accogliere il nuovo anno, seguito da un brindisi nell’elegante foyer del teatro, con prosecco, moscato e dolci tipici.

I biglietti sono disponibili online su teatrocondominio.it o in biglietteria il 27 e 28 dicembre. Prezzi da 40 a 55 euro, tutto incluso. Un’occasione imperdibile per chi vuole festeggiare l’arrivo del 2025 in allegria.