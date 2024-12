Il Varese verso l’ultima del 2024. Mercato vigile per l’attaccante

Non è stata una vittoria scintillante, ma estremamente importante. I tre punti conquistati dal Varese a Cairo Montenotte (leggi qui) hanno permesso ai biancorossi di tenere il passo delle concorrenti, ma per chiudere al meglio il girone di andata servirà ripetersi anche domenica 22 dicembre (ore 14.30) al “Franco Ossola”.

ULTIMA DEL 2024

Per il Varese, il girone di andata e l’anno solare si chiuderanno – così come accaduto anche l’anno scorso – a Masnago contro il Gozzano (l’anno scorso vittoria con doppietta di Di Maira). La squadra di mister Floris ha come unico obiettivo i tre punti per continuare a permanere nelle posizioni di alta classifica. Dando uno sguardo alle altre gare in programma, il Vado giocherà ancora in anticipo, sabato 21 dicembre, al “Chittolina” contro il Derthona, mentre il Bra sarà impegnato a Sanremo.

GOZZANO IN GAS

E da una vittoria contro la Sanremese arriva il Gozzano, ultimo avversario di questo 2024 per il Varese. I rossoblù di mister Manuel Lunardon arrivano da una striscia positiva davvero impressionante: cinque vittorie nelle ultime sei partite, sedici punti conquistati e classifica che proietta i novaresi a ridosso della zona playoff. Dopo un inizio difficile, mister Lunardon – anche grazie a qualche innesto importante dal mercato – è riuscito a ridare vitalità alla squadra che ha abbandonato le zone basse della classifica e si presenterà a Varese con tutte le peggiori intenzioni.

SITUAZIONE INFORTUNI

In casa biancorossa invece c’è ancora da far conto con gli infortuni. Se Stefano Molinari è rientrato domenica scorsa tra i convocati, bisognerà aspettare il nuovo anno per rivederlo in campo. Stesse tempistiche per Beppe D’Iglio, che prosegue la fisioterapia per essere a disposizione con l’inizio del girone di ritorno. In vista della sfida contro il Gozzano sarà invece da valutare la condizione di Paolo Valagussa, uscito a Cairo Montenotte per un risentimento muscolare e ancora non al meglio.

ATTACCANTE E MERCATO

Difficile invece che per domenica arrivi in tempo il nuovo attaccante. Dopo la partenza di Matteo Gubellini – che si è accasato al San Donato Tavarnelle, in Toscana – la dirigenza e il direttore sportivo Antonio Montanaro stanno lavorando per mettere a segno un colpo importante. L’identikit è di un uomo d’area, non necessariamente un ariete, ma una punta che si sappia far valere sotto porta. Il cerchio delle opzioni va stringendosi e la chiusura potrebbe essere vicina. La finestra del mercato per i dilettanti si è chiusa ieri, mercoledì 18 dicembre, quindi da oggi in avanti servirà che il giocatore rescinda con il club di appartenenza e quindi tesserato libero da vincoli. A gennaio invece riaprirà il mercato dei professionisti, con il Varese che dovrebbe attingere per portare a casa l’esterno mancino under per completare il reparto rimasto scoperto dopo l’infortunio di Stampi. Ci sarà poi da valutare il futuro di Lorenzo Giorgi, che potrebbe rientrare alla FeralpiSalò.

FESTA BIANCOROSSA

Venerdì 20 dicembre al palazzetto di Masnago ci sarà una serata di festa per tutta la società biancorossa insieme al Gavirate. Brindisi, auguri natalizi ma anche la presentazione degli obiettivi dei progetti della sinergia tra le due società.