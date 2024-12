Lari risolve i problemi: il Varese vince 1-0 in casa della Cairese

Ci pensa ancora Nicolò Lari. Una zampata dell’attaccante classe 2005 al primo pallone toccato decide la difficile gara del Varese in casa della Cairese, terminata proprio 1-0 per i varesini. Partita che in realtà i biancorossi si complicano da soli non riuscendo a sbloccare la gara, sprecando diverse occasioni, compreso un rigore con Banfi al 4′ della ripresa. Poi Castiglia si prende due ammonizioni nel giro di pochi minuti lasciando i suoi in 10 e agevolando il compito della squadra di mister Floris che si sbilancia e pesca bene dalla panchina. E così Lari, dopo la rete contro il Chieri e quella del pareggio contro il Bra mette a segno un’altra marcatura decisiva, importantissima per conquistare tre punti e tenere in corsa i biancorossi per i primi posti della classifica.

Domenica prossima al “Franco Ossola” ci sarà il Gozzano per un’altra gara difficile ma che deve portare tre punti per chiudere al meglio il 2024. Nelle note negative di giornate c’è però l’infortunio a Valagussa, uscita nel primo tempo per un guaio muscolare. Da sistemare ancora qualcosa perché se il risultato è quello richiesto, la prestazione non soddisfa appieno. Troppe difficoltà a trovare la via della porta, Chissà che dal mercato non possa arrivare già in settimana un attaccante che possa dare maggiori soluzioni e risolvere le polveri bagnate di Banfi e Barzotti che, purtroppo, prolungano la propria astinenza.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo lo scontro diretto contro il Bra terminato con un pari riacciuffato all’ultimo, il Varese non può concedersi di lasciare altro terreno alle concorrenti. Anche perché la capolista ha un impegno sulla carta agevole contro il Borgaro mentre il Vado ha già ottenuto i tre punti espugnando Lavagna 2-1 nell’anticipo del sabato. I biancorossi, che hanno rescisso con l’attaccante Matteo Gubellini – protagonista settimana scorsa di un’espulsione ingiustificata – scendono in campo a Cairo Montenotte con un 3-5-2 nel quale Daqoune è il regista mentre davanti agiscono Barzotti e Banfi, entrambi in cerca di un gol che manca da troppo tempo. Tra le riserve torna Molinari dopo l La Cairese di mister Marco Nappi – ex attaccante, tra le altre, di Genoa, Fiorentina e Atalanta – risponde con un inedito 3-4-3 che nel tridente offensivo schiera Federico, Fernandez e Oubakent.

PRIMO TEMPO

Inizio gara di marca biancorossa ma nonostante il possesso di palla quasi esclusivo, nei primi minuti non arrivano occasioni. La pressione resta alta e dopo un paio di cross insisiosi di Ferrieri da sinistra, è Valagussa a firmare il primo tiro in porta con un destro che Cangane para a terra. Al 17′ una conclusione da fuori di Vitofrancesco, complice una deviazione, passa di poco alta sulla traversa, mentre sul corner successivo è decisiva la parata del portiere gialloblù sul colpo di testa di Barzotti diretto sotto la traversa. Biancorossi che tengono palla quasi sempre nella metà campo avversaria ma non riescono a creare vere occasioni da gol. Al 39′ Valagussa subisce un infortunio muscolare e il cambio dà la possibilità a Floris di cambiare assetto inserendo Marchisone che va a supporto delle punte. Nel finale di tempo però ci sono troppi errori e la gara scivola così senza sussulti fino alla fine del primo tempo, che si chiude sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Succede di tutto nei primi minuti della ripresa: al 4′ Lartey colpisce con il braccio e l’arbitro concede il rigore. Banfi però, come accaduto a Vado, non riesce a realizzare e si vede parare la conclusione dal portiere. La Cairese regge alla grande occasione ma all’8′ resta in inferiorità numerica: Castiglia si prende due ammonizioni in pochi minuti e viene espulso. I biancorossi allora si riversano in attacco e al 17′ mister Floris inserisce Lari che appena entrato in campo dimostra che è il suo momento: palla vagante in area che gli arriva precisa per il tocco sotto porta per il vantaggio biancorosso. Sbloccata la gara il Varese prova ad amministrare, tiene alta la palla e non concede campio ai padroni di casa. Al 30′ Lari avrebbe l’occasione di raddoppiare dopo l’assist di Banfiche aveva portato bene palla avanti, ma il portiere dei liguri sbarra la strada in uscita. Al 39′, su azione d’angolo, la Cairese va a centimetri dal pareggio con Boveri che però non trova la porta da due passi dopo l’uscita a vuoto di Piras. Nel finale il Varese pensa a non perdere l’equilibrio e pensa più a difendere piuttosto che cercare il raddoppio. Nei 6′ di recupero concessi dalla terna però la Cairese

TABELLINO

CAIRESE – VARESE 0-1 (0-0)

Marcatori: 18′ st Lari (V)

CAIRESE (3-4-3): Cangane; Gargiulo, Boveri (42′ st Onkony), Garbarino (32′ st Anselmo); De Mori, Federico , Castiglia, Lartey (22′ st Ngamba); Diagne (12′ st Lazzaretti), Fernandez, Oubakent. A disposizione: Bressan, Garcia, Bellotti, Chiarlone, Vignaroli. All.: Di Pietro (Nappi squalificato).

VARESE (3-5-2): Piras; Bonaccorsi, Mikhaylovskiy, Ropolo; Vitofrancesco, De Angelis, Daqoune, Valagussa (39′ pt Marchisone), Ferrieri (17′ st Lari); Barzotti, Banfi. A disposizione: Ferrari, Priola, Maccioni, Malinverno, Molinari, Marangon, Giorgi. All.: Floris.

Arbitro: Guiotto di Schio (Costel Condrut e Morsanuto)

Corner: 2-6. Ammoniti: Castiglia, Ngamba per la Cairese; Daqoune per il Varese. Espulso al 8′ st Castiglia (C) per doppia ammonizione. Banfi (V) sbaglia un calcio di rigore al 4′ st. Recupero 2’ + 6’.

Note: giornata serena e mite, terreno in discrete condizioni.