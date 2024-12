Cairese – Varese in diretta

Ultima trasferta del 2024 e penultima giornata del girone di andata per il Girone A di Serie D con il Varese che è ospite della Cairese a Cairo Montenotte. I biancorossi devono chiudere al meglio l’anno per non perdere contatto con la vetta della classifica. Potrete seguire la gara in diretta, azione per azione, grazie al nostro liveblog offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate.

(Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)