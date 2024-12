I voti del Varese: Lari entra e segna, Banfi sbaglia ancora dal dischetto

CAIRESE – VARESE 0-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 5,5: Non deve compiere grandi parate ma un’uscita su corner nel secondo tempo fa gelare il pubblico biancorosso. Gli va bene

BONACCORSI 6: In difesa è sempre sul pezzo, prova a spingere ma non trova soluzioni

MIKHAYLOVSKIY 6,5: Regge bene la difesa. La Cairese non fa molto e parte del merito è anche della retroguardia

ROPOLO 6,5: Puntuale da terzo in difesa, quando passa a terzino spinge anche con buona lena

VITOFRANCESCO 6,5: Nel primo tempo agisce praticamente da ala, spinge e si rende pericoloso. Nella ripresa fa meno ma il suo apporto è comunque importante

DE ANGELIS 6,5: Rinnova le buone indicazioni mostrate nelle prime due partite. Non tira mai indietro la gamba e gestisce la palla quasi sempre nel modo giusto

DAQOUNE 6: In mezzo al campo pensa è più impegnato a rompere che a costruire. La grinta non manca, anche se l’ammonizione un po’ lo frena

VALAGUSSA 6: Non al meglio, ci prova comunque con un destro volante. Poi l’infortunio, sperando che non sia nulla di che

Marchisone 6,5: Buon ingresso, con tante giocate di valore e sembra poter portare pericoli. Aspettiamo il primo gol

FERRIERI 5,5: Parte bene con un paio di discese incoraggianti, poi però non si vede praticamente più

Lari 7,5: È senza dubbio il suo momento. Entra e dopo 1′ la palla gli arriva pronta da spingere in porta. Gol da tre punti ma anche tante giocate. Il portiere ospite gli nega anche il raddoppio

BARZOTTI 5,5: Tanto lavoro per la squadra ma sotto porta non si vede praticamente mai. Il gol manca da diverse partite, speriamo che torni presto

Priola 6: Dentro nel finale per aiutare la difesa e spegnere sul nascere le velleità della Cairese

BANFI 5,5: Non manca la voglia, ma il gol. Secondo errore dal dischetto per lui dopo quello a Vado – lontano pochi chilometri -, un errore che per fortuna non è determinante